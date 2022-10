Kolmapäeval toimusid Iraanis taas ulatuslikud protestid

Iraanis toimusid Mahsa Amini hukkumise mälestamise tähtpäeval taas ulatuslikud protestid, vahendab Iran International.

Mahsa Amini hukkus 40 päeva tagasi Iraani kombluspolitsei vägivalla tõttu.

Inimese surmast möödumise 40. päev on Iraani kultuuriruumis tähtis sündmus.

Kolmapäeval kogunes Mahsa Amini kodulinna Kordestani provitsis Saqqezi linnas suur rahvamass, kes skandeeris "Vabadus, Vabadus" ja "Khamenei kukutatakse see aasta võimult".

Protesters also chanted "Death to Dictator", "Woman, Life, Freedom" and "Seyyed Ali (Khamenei) Will Be Ousted This Year" at the cemetery where Mahsa Amini is buried, according to videos obtained by @IranIntl. pic.twitter.com/UF8HcLE1ps