Helme kaalub prokuratuuri otsuse vaidlustamist

"Eks ma pean juristidega nõu," ütles Helme ERR-ile. "See ei saa nii jääda, see on õigusriigi üle irvitamine," lisas Helme. Tema sõnul ei ole normaalne, et rahandusminister määrab ennast ise kõrgesse ametisse.

Helme märkis, et tema jaoks ei olnud üllatava prokuratuuri otsus menetlust mitte algatada. "Ma arvasin, et prokuratuur ei algata. Prokuratuur algatab siis, kui on poliitiliselt kasulik," rääkis Helme.

"Meil ei ole õigusriiki ja kõik lepivad sellega, aga mina ei lepi," ütles Helme.

Riigiprokuratuur otsustas reedel, et ei alusta endise rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks nimetamise osas kriminaalmenetlust.,

Mart Helme on varasemalt öelnud, et kui prokuratuur kriminaalmenetlust ei algata, siis ta vaidlustab selle otsuse. Samas sellistel korruptsioonikaebustel ei ole konkreetset kannatajat, mistõttu ei ole väga suure tõenäosusega prokuratuuri otsust võimalik vaidlustada.