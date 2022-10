Riigiprokurör: Kontrollikoja kandidaadi valimist pole kusagil reguleeritud

Mis põhjusel jätsite kriminaalmenetluse algatamata?

Prokuratuur vaadates läbi kuriteokaebuse leidis, et ei ole materjale, mis näitaksid, et tegemist oleks toimingupiirangu rikkumisega Keit Pentus-Rosimannuse poolt. Selle põhjenduseks - tuleb eristada nimetatud protsessis, mida praegu ette heidetakse Euroopa Kontrollikoja kandidaadi puhul, et ühelt poolt rahandusminister esitab selle vastavalt kehtivale regulatsioonile, aga meil puudub regulatsioon selle kohta, kuidas toimub kandidaadi valimine, keda rahandusminister vabariigi valitsusele esitab.

Selgus, et valimisprotseduur ei ole väljakujunenud arasaama kohaselt mitte rahandusministri valik, vaid erakonna juhtide valik ja eelkõige poliitiline kokkulepe. Selles protsessis Keit Pentus-Rosimannus ei osalenud ja kuivõrd ta seal ei osalenud, ei saa seda nimetada tema poolt sisuliselt otsuse suunamiseks.

Keit Pentus-Rosimannus teadis juba aasta alguses, et tema on kandidaat ja toimusid vestlused toonaste koalitsioonipartneritega ehk Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega, kes tema kandidatuuri ei toetanud. Pentus-Rosimannus ei esitanud ka uut kandidaati, vaid ootas olukorra tema jaoks soodsamaks muutumist, mis saabus juulis, kui loodi uus koalitsioon ja olukord oli teistsugune. Kas see käitumine ei lähe ka kuidagi selle alla, et inimene suunab enda jaoks otsuseid paremas suunas?

Siin tuleb jällegi eristada, kas rahandusminister tegeles kandidaadivalikuga. Kandidaadivalikuga praeguste arusaamade kohaselt ei tegelenud rahandusminister, vaid see oli erakonnajuhtide otsustamise küsimus.

Kui see ei kuulunud ka tema arusaama ja väljakujunenud tava kohaselt tema pädevusse, siis ei saa nimetada seda, et ta ei asunud uut liiget otsima, kuidagi ka venitamiseks tema poolt. Tema lähtuski olemasolevast materjalist, arusaamast, et kandidaadi valimine ei ole tegelikult rahandusministri ülesanne.

Aga seaduses on selgelt kirjas, et Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi esitab Eestis rahandusminister ehk Keit Pentus-Rosimannus.

Ta esitab selle valitsusele, aga kuidas jõutakse valikuni, kes on kandidaat, keda rahandusminister esitab, seda ei ole mitte kusagil reguleeritud.

Kas teie jaoks on see puhas formaalsus, kuidas kandidaadi esitamine toimus? Keit Pentus-Rosimannus ei saanud ise ennast esitada, kasutati ära ja rahandusministri ülesandeid täitev maaeluminister Urmas Kruuse esitas Keit Pentus-Rosimannuse. Kas see ei olnud teie jaoks oluline tähelepanek seal?

See on üks selle etapi osadest, aga tulebki vaadata, millises etapis milline roll kellelgi tegelikult on. Praegu ütlekski, et rõhuasetus on eelkõige eelneval tegevusel ja eelnevast tegevusest ehk kuidas toimus kandidaadi valik, selles ei saa näha kuidagi otsuse sisulist suunamist Keit Pentus-Rosimannuse poolt.

Kui suur töö oli nende materjalide läbivaatamine?

See oli kindlasti suur töö. Selle olukorra teeb ka keeruliseks see, et oluliselt lihtsam oleks, kui meil oleks regulatsioon ka selle kohta, kuidas toimub kandidaadi valimine. Siis oleks seda kindlasti palju lihtsam otsustada.