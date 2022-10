Elon Musk lubab Twitteri kasutajaid vähem piirata

Pärast kuus kuud vaidlusi ostis Musk neljapäeval 44 miljardi dollari eest Twitteri. Kommunikatsiooni ekspert ning USA asjatundja Andreas Kaju ütleb, et Muskil ei jäänud palju valikut.

"Kuna ta oli ikka teinud ametliku pakkumise, siis väga suure tõenäosusega kui ta kohtu poolt antud tähtajaks tehingut lõpuni ei oleks viinud, siis oleks see kohtuasi arenenud suunas, mis lõpeb talle halvasti," sõnas Kaju.

See tähtaeg oleks kätte jõudnud öösel vastu laupäeva. Samas rõhutab Kaju, et hea vaistuga ärimehel peab olema plaan Twitteri ostult kasumit teenida.

"Ta ei osta seda ettevõtet üksi. 13 miljardit annavad sinna pangad laenu, seda tehakse eeldusel, et Musk hakkab aastas tagasi maksma 1,2 miljardit intresse ning selle ettevõtte majanduslik käekäik paraneb. Sealt on võimalik rohkem raha välja võtta nii parema reklaamipoliitika, tasuliste kasutajakogemuste ja ilmselt üldse parema juhtimisega," rääkis Kaju.

Siiski on Musk ise öelnud, et talle on oluline luua digitaalne turuplats, kus kõik saavad oma mõtteid jagada. "Et oleks teenus, mis on nii ligipääsetav kui võimalik ja mida ideaalis enamik ameeriklasi kasutab," ütles miljardär juba kevadel.

Riigiti on Twitteri kasutajakogemus erinev, tõdes Kaju. Eesti meediatarbijatest vaid viis protsenti on Twitteris, seevastu puutub mingil moel Twitteriga kokku iga teine ameeriklane.

"Kuna ta mõjutab poliitikat, siis Twitter on ise võtnud väga aktiivse hoiaku sisu modereerimise osas. See Eesti publikut üldse ei puuduta, sest eestikeelset kommunikatsiooni sisuliselt keegi ei tsenseeri ega modereeri. Inglisekeelse kommunikatsiooniga on hoopis teisiti. See ongi Muski kriitika sisu olnud, et seda modereeritakse liiga agressiivselt, et inimesed ei saa vabalt arvamust avaldada. Kui sa oled selle vaidluse teine osapool, siis sa ütled muidugi, et Muski positsioon tähendab seda, et lubatakse platvormile tagasi inimesed, kelle põhitegevus tundub olevat teiste inimeste solvamine," arutles Kaju.

Seega on tõenäoline, et näiteks Ameerika endine president Donald Trump jõuab tagasi Twitterisse. Samas rõhutas Kaju, et seda ei maksa ületähtsustada – Trumpi populaarsus on püsinud ka Twitteri kontota. Suurem küsimus on kas Muskil õnnestub Twitter kasumlikuks muuta olukorras, kus platvormilt lahkub üha rohkem selle kõige aktiivsemaid kasutajaid.