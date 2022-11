Musk tahab pooled Twitteri töötajad koondada

Ettevõte pani reedel oma kontorid kinni ja ei võimaldanud töötajatel enam tööle tulla. Neile öeldi, et nad saavad e-kirjaga teate kas enda koondamise või jätkamise kohta.

Musk ostis kahjumis Twitteri 44 miljardi dollari eest ja on nädala jooksul lasknud lahti firma juhtkonna ning tulnud välja uute ideedega nagu sotsiaalmeediaplatvormi kasutamise tasuliseks muutmine.

Ta on öelnud, et kavatseb suurendada sõnavabadust, kriitikud kardavad aga, et kontrolli nõrgendamine sisu üle suurendab vihakõne ja valede levikut.

Mitmed suurettevõtted on selliste hirmude tõttu reklaamimise Twitteris ajutiselt peatanud.

"Meil on viimasel ajal olnud palju probleeme aktivistide gruppidega, kes survestavad reklaamijaid lõpetama Twitteris raha kulutamist. Ja seda vaatamata sellele, et me teeme kõike nende rahustamiseks ja selleks, et teha selgeks, et modereerimise ja käitumise reeglid ei ole muutunud ja me jätkame nende rakendamist," rääkis Musk.