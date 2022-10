Viljandimaal avati näitus teksapükste paikamise võimalustest

"Lipp lipi peal, lapp lapi peal" on Viljandimaal Heimtali vanas rahvamajas avatud näitus nüüdisrahvarõivaks saanud teksapükste paikamise võimalustest. Selle asemel et kulunud teksapaar minema visata, võib need isikupäraselt korda teha ja saata uuele kasutusringile.