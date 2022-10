Leht: Liz Trussi telefoni häkiti tema välisministri ametiajal

Ühendkuningriigis kasvavad üleskutsed, et valitsus algataks juurdluse väidete kohta, et endise peaministri Liz Trussi telefoni häkiti tema välisministri ametiajal.

Ajaleht Daily Mail teatas, et Trussi ja välisametnike vahelised sõnumid on sattunud võõrastesse kätesse. Sõnumite seas on ka neid, mis puudutavad sõda Ukrainas. Samuti on häkkerid kätte saanud erasõnumeid.

Ajalehe andmetel laadisid häkkerid alla kuni aasta jagu sõnumeid.

Ajalehe väitel vastutavad häkkimise eest Venemaa heaks töötavad agendid.

Häkkimine avastati juba suvel, kui Truss kandideeris Ühendkuningriigi peaministriks, kuid uudist hoiti vaka all. Lehe väitel andis vaikimiseks korralduse toonase peaministri Boris Johnsoni kabinetisekretär Simon Case.

Briti valitsus on kinnitanud, et paigas on tugev küberkaitse. Valitsuse pressiesindaja lisas, et ei kommenteeri üksikisikute julgeolekut puudutavaid detaile.

Opositsioonipoliitikud on kutsunud üles juhtunut uurima, vahendas BBC.

Tööpartei liikmest varisiseminister Yvette Cooper märkis, et selline küberrünnak tõstatab olulisi küsimusi riikliku julgeoleku kohta. "On ka tõsiseid julgeolekuküsimusi selle üle, miks ja kuidas selline info lekkis ning avaldati just nüüd, mida tuleks samuti kiiresti uurida," ütles ta.

Ka liberaaldemokraatide välisasjade esindaja Layla Moran tõstatas küsimuse sellest, miks ei ole häkkimist juba varem avalikustatud.

"Meil on vaja kiiresti sõltumatut uurimist, et tõde paljastada. Kui selgub, et seda infot hoiti avalikkuse eest saladuses selleks, et kaitsta Liz Trussi peaministriameti püüdlustes, siis see oleks andestamatu," sõnas Moran.