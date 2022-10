Siseministeerium tahab idapiiri liikumiskeeluala oluliselt laiemaks teha

Vajadus laiema piiririba järele tekkis siis, kui alustati idapiiri piiritaristu väljaehitamisega, tõdes siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi.

"Me nägime, et kehtiv regulatsioon ei võimaldanud enam seda piiri hästi valvata, et kümne meetri peale mahutada ära kogu piiritaristu, teha sinna patrullteed ja teha sinna korralikud vaatluspositsioonid – see ei olnud enam võimalik, see vajadus tekkis kohe," rääkis ERR-ile Janek Mägi.

"Kuna see protsess on olnud pikk, sest ei saanud teha piiririba enne, kui ei olnud valmis piiriprojekt, kuidas see piir välja ehitatakse, kus ta täpselt on, mis elemendid tulevad ja seejärel hakata maid võõrandama inimestelt, et see piiririba saaks paika panna, siis see protsess võttis aega. Aga lõppkokkuvõttes, kui piir saab valmis, on piiririba paigas ja siis ta moodustab kõik loogilise terviku."

Kui looduses kulgeb piir looklevalt, siis piiririba abil muudetakse see sirgeks, et inimestel oleks võimalik paremini aru saada, kust edasi liikuda ei ole lubatud

"Piiririba on selle valvamise mõttes tõmmatud sirgeks ehk ta võib kohati olla 100 meetrit lai, kohati võib ta olla 30 meetrit lai, selle piiririba laius looduses varieerub ja see on selle pärast, et ta teha loogiliselt sirgeks ja kulgevaks," selgitas Mägi

"Väga oluline on meie seisukohast see, et kui me paneme sinna seiretehnika ja kaamerad, et neil kaameratel oleks võimalikult optimaalne ja hea vaatlusväli, et kui kogu aeg on siksakid ja kurvid, et see eeldab seda, et kordades rohkem tuleb panna tehnikat. Inimese seisukohast, ma arvan, ei muutu mitte midagi, et kui see on väga selgelt ja hästi märgistatud, siis inimene teab, siin lähedal on riigipiir, siit edasi minna ei tohi."