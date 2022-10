Saksa ärimehed: riigi pensionisüsteem on kollapsi veerel

Saksamaa elanikkond on juba üks Euroopa vanimaid.

22 protsenti sakslastest on üle 65 aasta vanad, võrrelduna 19 protsendiga Ühendkuningriigis, toob The Times välja.

Kuigi majandusteadlased on viidanud vajadusele reformida Saksa pensionisüsteemi ei ole Saksa valitsused seda siiski teinud.

Saksa pensionisüsteemi kohaselt on pensionärile tagatud vähemalt 48 protsenti riigi keskmisest palgast, mis nad enda tööea jooksul teenisid. Selle puhul võetakse arvesse ka elukalliduse tõusu.

Praktikas sai keskmine Saksa meespensionär 1200 eurot kuus ning naispensionär 860 eurot.

Kuigi käesoleva kümnendi jooksul tõuseb pensioniiga 65 aasta pealt 67 aasta peale võivad osad inimesed hakata eelpensioni saama juba 63-aastaselt kui nad on maksnud piisavalt Saksa sotsiaalmaksu.

Saksa tööandjate keskliidu presidendi Rainer Dulgeri sõnul võib Saksa pensionisüsteem ilma reformita viie aasta jooksul kokku kukkuda.

Dulgeri huvigrupp esindab ettevõtteid, kelle palgal on ligikaudu 70 protsenti kogu Saksa tööjõust.

Dulger kutsus ülesse tegema "suurt sotsiaalreformi", mis oleks oma ulatuselt sama suur kui Saksamaa taasühendamine kolm aastakümmet tagasi.

"Praegu on umbes 50 pensionäri iga saja [töölise] palgamakse kohta. 15 aasta pärast on 70 pensionäri iga 100 palka saava töölise kohta," ütles Dulger Saksa ajalehele Bild Am Sonntag.

Dulgeri hinnangul tähendab see lõpuks Saksa pensionisüsteemi kollapsi. Tema hinnangul ei julge keegi Berliinis sellest rääkida.

Ärimehe sõnul peaks vanaduspensionile mineku iga tõusma automaatselt koos oodatava eluea tõusuga.

Keskmine Saksamaa 65-aastane võib praegu eeldatavalt elada veel 19,7 aastat, võrrelduna 18 aastaga aastal 2000 ning 14,9 aastaga aastal 1980.

Saksa poliitilises diskussioonis on pensioniea tõstmine tabu.

Näiteks praeguse Saksa kantsleri Olaf Scholzi kodupartei Saksa sotsiaaldemokraadid toetuvad suurel määral ka üle 65-aastaste häältele, kes soovivad enda pensionite kaitsmist, rõhutab The Times.