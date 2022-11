EKRE poliitik sõitis jalgratturile meelega otsa: "Ma tõrjusin rünnakut"

Selgitage, mis teil täpsemalt juhtus?

Seal juhtus see, et olin bussijaamas, viisin inimese bussi peale ja viimasel hetkel märkasin, et jalgrattur tuleb täiesti tumedas riietuses, absoluutselt ilma valgustuseta. Kulges seal kuidagi täitsa suvaliselt. Ja tegin talle märkuse. Ja tema reaktsioon oli, nagu näha on, et ta keeras mulle ette. Üritas vist jätta mulje, nagu ma oleks talle otsa sõitnud. Ja siis üritasin kuidagi, ütleme, et hädakaitset teha või ma ei tea. Tundus, et vist õnnestus.

Ja kiirabi tuli kohale, fikseeris ära, et ei ole tal mingeid vigastusi. Politsei tuli kohale, vormistas liiklusõnnetusena. Olen just minemas kindlustusse. Politsei tuvastas tal ka mingi väikse joobe, aga ütles, et see ei ole märkimisväärne. Ma ei saanudki sellest aru. Kui inimene purjus peaga liikluses osaleb... Minu meelest iga joove on märkimisväärne. Aga noh, see on politsei seisukoht.

Millal see juhtus?

See juhtus 28. oktoobril.

Te saite alguses pidama. Aga mis ikkagi pärast seda juhtus?

No ta virutas jalaga mulle iluvõresse. Ja siis ta sõitis nagu edasi. Ma tõesti ei näe ta pähe. Aga ma tunnetasin, et ta tahtis nagu lavastada. Te olete näinud niikuinii Venemaal neid, kes üritavad tekitada mingit avariid ja siis hakata mingit raha nõudma. Aga ta ähvardas mind ja ütles, et ta otsib mind üles ja ma kahetsen seda. Ja siis ma palusin politseil minu isiklikke andmeid mitte avaldada. Ja meid hoiti eraldi. Et üks operatiivtöötaja tegeles jalgratturiga, teine tegeles minuga. Vormistati dokumendid ära, öeldi, et alustatakse menetlust. Ja rohkem ei olegi midagi.

Mina nägin videost ka seda, et ta sõitis natuke edasi ja jäi seisma. Aga siis te kiirendasite. Te sõitsite talle suure hooga otsa. Miks te nii tegite?

Ma ei sõitnud, see oli korraks kiirendus. Ma ei tea, kui palju te autoga olete sõitnud. Minul on 42 aastat load olnud. Ma tunnetan enda autot väga hästi. See oli hetkereaktsioon ja minu poolt oli ta nagu hädakaitse. Ma tunnetasin rünnakut enda vastu. Ta oli väga agressiivne, ma kordan veel kord.

Ta oli verbaalselt agressiivne ja te kartsite, et ta ründab teid?

Ta oli verbaalselt ja oma käitumiselt väga agressiivne.

Ja siis otsustasite, et sõidate talle autoga otsa?

Ei, ärme tõlgenda seda niimoodi. Ma kindlasti ei sõitnud talle ohtlikult otsa. Ma lihtsalt ei saanud autost välja tulla ega midagi. Mis mul alternatiivid olid siis?

Tagurdada?

Ma tõrjusin rünnakut.

Kartsite, et ta tuleb, ründab teid seal autos?

Kasvõi seda. Ta oli kindlasti noorem, ta oli agressiivne, aktiivne. Mul sellisest inimesest jääb mulje, et ta on... need inimesed ei tee eriti puhtaid tegusid, kui ta sõidab öises linnas niimoodi pimedalt ringi, kapuuts peas, mask ees. Tal olid täiesti tumedad riided. Ma vaevalt märkasin teda. Ta pani mulle jalaga vastu iluvõret.

Ja selle peale otsustasite?

Ja siis ta parkis ratta sinna serva. Nagu tahtis ratta parkida ja tulla mulle füüsiliselt... Ma tunnetasin, et ta tahtis tulla mulle füüsiliselt kallale. Ja kui ma istun autos, turvavöö peal, ma olen kaitsetus seisundis. Ma ei tea, mis ta tahtis teha.

Aga te sellele ei mõelnud, et võiks hoopis tagurdada, selmet otsa sõita?

Tagurdada kuhu?

Tagasi.

Ma nüüd ei saa teie loogikast aru absoluutselt.

No kui teie ees oli jalgrattur...

Sõidurea pealt ühe suunaga liiklusega tänaval ma hakkan tagurdama tagasi?

Teil oli mõni auto selja taga?

Ma kahtlustan küll. Ma ei jõudnud tõesti peeglisse vaadata. Ja hakata peeglisse vaatama ja tagurdama. Mul absoluutselt sellist mõtet ei tulnudki.

Teate, ma vaatasin seda videot ja mulle tundub, et sellest tuleb ikka pahandus.

Noh, kui teie niimoodi tunnetate, loomulikult. Eks siin mu erakondlik kuuluvus kindlasti annab ka teile niisugused võimalused rünnata mind.

Tühja see erakondlik kuuluvus. Ma mäletan lihtsalt Igor Kravtšenko asja. Sellest tuli ka üksjagu pahandust.

Ei, see ei ole absoluutselt võrreldav. Absoluutselt pole võrreldav see teema. Ma kordan veel kord. Inimene oli alkoholijoobes. Pimedas. Kuidas te üritate nüüd mind süüdlaseks teha. Las politsei arutab seda asja.

Mina ei ürita midagi. Ma proovin aru saada, mis juhtus. Võib-olla tuleb pahandus hoopis noormehel. Ega sellist asja ei näe liikluses iga päev.

Ei, ma olen nõus sellega, ega seda iga päev ei näe. Aga see ongi nii, et põhimõtteliselt ratturid on tehtud kuidagi niimoodi, et nende jaoks õigused ei kehti ühiskonnas. Liikluseeskirjad nende jaoks ei kehti. Ja siis autojuhid on pandud situatsiooni, kus nad peavad olema, silmad kukla taga. Vaatama tõukside kulgemist ja nii edasi. Ma näen absoluutselt igapäevaselt anarhiat siin linnapildis.

Politsei: argessiivne käitumine ei ole kummagi osapoole poolt aktsepteeritav

Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvekeskuse avariimenetlusgrupi juht Raul Annuka ütles, et mõlemad osapooled käitusid agressiivselt ning asi vajab lähemat uurimist.

"Politsei sai 28. oktoobri õhtul väljakutse Lastekodu tänavale, kus toimus liiklusõnnetus sõiduauto Škoda ja jalgratturi vahel. Sündmuskohal ei saanud juhid omavahel süüs kokkuleppele, mistõttu kutsuti asjaolusid vormistama politseipatrull. Videost nähtuv argessiivne käitumine ei ole kummagi osapoole poolt aktsepteeritav. Oleme juhtunu asjaolude selgitamiseks alustanud menetluse," ütles Annuka.