Lodjakoda ehitab 24 meetri pikkust kahemastilist lotja

Lodi Jõmmu on Emajõe vetel seilanud juba 17 aastat ning vajab peagi ka pisut suuremat remonti. Juba ehitatakse Lodjakojas aga Jõmmust kaks korda suuremat ja kahe mastiga lotja.

Pea kaks aastat tagasi avatud Lodjakoja laevaehitussaali mahub valmiv lodi ära täpselt. Tänu vahepeal saadud ruumile ja kogemustele on Emajõe Lodjaseltsi juhi Priit Jagomäe sõnul kaks korda suuremat lotja ehitada kaks korda kergem.

"Katsume kõiki neid vigu, mida me Jõmmu juures tegime, vältida. Siis peaks see lodi 100 aastat veel vastu pidama," ütles ta.

"Selle lodja ehitamise käigus peaks tekkima ka järgmine lodjaehitajate põlvkond, kes siis oskavad juba järgmisi lotju ehitada, kui kellelgi peaks vaja minema," lisas Jagomägi.

Emajõe-Peipsi lodjad olid unikaalsed puupurjekad, mida võis 19. sajandil Tartu sadamas seismas näha üle 200. Ent 21. sajandiks polnud alles ühtegi lotja ega elavate kirjas ühtegi lodjameistrit.

Lodjakoja töötaja Siim Leenurme jaoks, kes Jõmmu ehitamise juures jooksis küll põngerjana ringi, on esimest korda lotja ehitada põnev katsumus.

"Kõige huvitavam osa on kindlasti plankude paika saamine. See põnevus, et kui sa seda aurukastist välja tulnud planku hakkad külge paigutama, kas ta nüüd läheb praksuga katki või mitte. See materjal teeb oma vingerpusse siin päris palju ja see põnevus, et kui see aurustunud palk on öö otsa seisnud, kas on ta terve või mitte," selgitas ta.

"Praegu ongi üks kõige tähtsamaid osi, et laev vee peal püsiks, selle laeva kereplangutuse tegemine. Plankude kõveraks väänamine on siin päris kõva punnimine, selleks peame aurukastis kaks tundi planke aurutama ja siis nad propellerisse või kaardu väänama. Meil ühtegi sirget planku laeva küljes ei olegi, kõik on mingit pidi kõveraks väänatud või lõigatud," rääkis Jagomägi.

Laev on plaanis vette saata 27. aprillil 2024. Samamoodi nagu Jõmmu puhul, tuleb ka uue lodja jaoks suur nimekonkurss.