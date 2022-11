ERR USA-s: viies osariigis on seis vahevalimiste eel äärmiselt tasavägine

President Joe Biden rõhutas kampaaniaüritusel kaalukeeleosariigis Floridas, et demokraadid peavad säilitama kongressi mõlema koja enamuse, sest nemad suudavad majandusprobleemidega paremini tegeleda.

"Meie inflatsioon on olnud teiste suurriikidega võrreldes kõige aeglasem. Oleme teinud väga palju, et seda kontrolli alla saada," ütles Biden.

Majanduse olukord on peamine valimisteema Nevada osariigis, kus vabariiklaste kandidaat Adam Laxalt on kogunud suure hulga ladinaameeriklaste toetuse.

Adam Laxalti kampaanianõunik Jesus Martinez ütles, et inflatsioon on number üks teema, mis ladinaameeriklasi mõjutab. "See on põhjus, miks oleme neilt nii palju positiivset vastukaja saanud," lausus Martinez.

Endine asepresident Mike Pence kutsus inimesi valima Georgia osariigis, kus vabariiklaste senatikandidaat Herschel Walker on viimaste küsitluste järgi napilt taga demokraat Raphael Warnockist.

"Need ei pruugi olla kõige olulisemad valimised meie eluajal. Need võivad tegelikult olla kõige olulisemad valimised meie riigi eluajal," ütles Pence.

Vabariiklaste kandidaadi ümber lahvatas aga hiljuti skandaal. Kaks naist väidavad, et Walker sundis neid aborti tegema, kuigi ta on kampaania ajal rõhutanud, et on protseduuri vastu. Walker on kõiki süüdistusi eitanud.