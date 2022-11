ERR USA-s: Pennsylvania senatikampaania peateema on kuritegevus

USA vahevalimiste üks nn kaalukeeleosariikidest on Pennsylvania, kus on senativõitluses peateemaks kujunenud kuritegevus.

2020. aasta presidendivalimistel oli kaalukeeleosariigis Pennsylvanias tähelepanu all posti teel hääletamine, mis pälvis toonase riigipea Donald Trumpi teravat kriitikat. Maakonnaametnike sõnul kasutab nüüd seda varianti oluliselt vähem inimesi kui pandeemia südames toimunud valimistel, mistõttu pole tõenäoline, et tulemused saabuvad päevi hiljem.

Tänavu esitas posti teel hääletamiseks taotluse 1,4 miljonit Pennsylvania kodanikku. Nende seas on demokraatide valija Kimberly, kes töötab valimispäeval jaoskonnas ja ei saa siis hääletada.

"Ma arvan, et pandeemia ajal said inimesed teada erinevatest valimisvõimalustest," ütles Kimberly.

Pennsylvania senatikampaania peateemaks on muutunud kuritegevus, eelkõige osariigi suurimas linnas Philadelphias.

Kuritegevusest rääkimine on olnud kasulik vabariiklaste senati kandidaadile ja tuntud telenäole Mehmet Ozile, kes on viimastel kuudel vähendanud vahet demokraadist vastase John Fettermaniga. Kimberly sõnul on see teema oluline ka talle, kuid ta ei nõustu vabariiklaste lahendustega.

"Ma nägin, kuidas sellel suvel tulistati keegi minu tänaval siin, Philadelphias surnuks, aga arvan, et me ei lahenda kunagi midagi seoses kuritegevusega, kui relvaseadusi põhjalikult ei muudeta," rääkis Kimberly.

Philadelphiast umbes pooleteisetunnise autosõidu kaugusel asuvas Lancasteris elav vabariiklaste valija Brett mõistab, miks on suurlinna elanikud kuritegevuse pärast mures, kuid tema mõtted on hoopis teistel probleemidel.

"Sisseränne, hinnatõus. Ma loodan, et nad ei pane riiki uuesti kinni nagu eelmine kord. Koolid. Mu väike laps on koolis ja õppekava teeb paljusid vanemaid murelikuks," ütles Brett.

Paar tänavat edasi nauditakse jalgpalli vaatamise peol ilusat sügisilma ja räägitakse kõigest muust kui valimistest. Erakondliku eelistuseta Gary nimetab seda harmooniaks, mida on poliitikas keeruline leida.

"Ma soovin kõige rohkem, et leiaksime liidri, kes igal astmel, mitte ainult presidendiametis suudaks riiki ühendada," ütles ta.

Pennsylvania on üks viiest osariigist, mille valimistulemused võivad otsustada senati enamuse. Seetõttu tõid mõlemad erakonnad nädalavahetusel kampaaniarajale oma suurnimed. Donald Trump osales vabariiklaste valimisüritusel Pittsburghi lähedal. Demokraadid Barack Obama ja Joe Biden olid aga Philadelphias.