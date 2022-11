Kohvikute juurdehindlused ei kata enam kulusid toorainele ja energiale

Kondiitri- ja pagariärid on sulgemise äärel, sest toodete juurdehindlus ei ole piisav, et katta tooraine ja energia hinnatõusu. Samas edasist hinnatõusu ei suuda tarbija enam vastu võtta.

30 aastat tegutsenud Pagari Liisu tuleb ots otsaga kokku üksnes seetõttu, et asub oma pinnal ega maksa renti.

"Kui me peaks praegu maksma kellelegi renti, siis me oleks juba ammu kinni pannud selle poe, nii et see on esmane. Tänavu aasta me tegime ka investeeringu, panime päikesepaneelid katusele. See võttis jälle jupi raha, aga sel suvel oli meil üks kolmandik energia kokkuhoidu," rääkis Pagari Liisu omanik Liis Veltmann.

Sulgemisele mõtles ettevõte juba aasta alguses, kuid nüüd toimetab päev korraga.

Pagarini kondiitritehases on viiekordsete energiahindade ja toorme kallinemise tõttu tootmismahtu vähendatud umbes 20 protsenti.

"Me oleme teinud mõned hinnatõusud, mis küll ei ole sellises suurusjärgus nagu on toorainete ja energiahindade tõusud olnud. Põhitoorained nagu muna, jahu, suhkur on aastaga tõusnud 100 protsenti ja nende tõus jätkub ka edaspidi, näha on, et see trend jätkub," ütles Pagarini tootmisjuht Leivo Veimann.

Kuna Eestis on ostujõud märgatavalt langenud, näevad nemad lahendust eksportturul, kuid lihtne pole sealgi.

"Väga raske on konkureerida teiste riikide tootjatega, sest teiste riikide valitsused on mõelnud välja või rakendamas erinevaid toetusmeetmeid, mis viib nende teiste riikide tootjate omahinnad allapoole kui Eesti tootjate omad," ütles Veimann.

Veimann lisab, et kui ostujõud väheneb veelgi ning ettevõtetele Eestis appi ei tulda, ootab tõenäoliselt uue aasta alguses ees suurem koondamislaine.

Kalamaja pagarikoda töötajaid koondada ei plaani, sest jätkuvalt valitseb sektoris ka tööjõupuudus ning kui aeg parem, ei pruugi kedagi leida.

Kui veel aasta tagasi sai Kalamaja Pagarikojas tordilõigu kätte hinnaga 2,60 eurot, siis uus hind on 2,80 või 3 eurot. Peamiselt kergitavad hinda piimatooted.

"Meie jaoks muutus asi probleemseks siis, kui tooraine hind tõusis ja transport, sest siis olime ka meie sunnitud hinda tõstma. Aga nüüd on vahepeal veel kallimaks läinud kogu olukord, kui kevadet vaadata, siis enam hinda tõsta ei kannata, sest piir on ees," rääkis Kalamaja pagarikoja omanik Karle Rahu.

Aga uue sortimendi arendamisel kokku ei hoita. Kalamaja pagarikoja omanik hellitab isegi lootust, et ehk saab seetõttu kliente juurdegi.

Kalamaja Pagarikojal on kaks müügikohta: ühel pinnal on fikseeritud elektripakett, teises on leping tehtud keskuse poolt.

"Trend näitab seda, et ostujõud väheneb ja kui ettevõtetele appi ei tulda, siis ma kardan küll, et jaanuaris-veebruaris võib oodata Eestit suurem koondamislaine," ütles Veimann.