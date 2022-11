Omavalitsused hoiavad kokku teenuste pealt, mida ei pea osutama

Heade ehk paide laste lasteaias Paides on ujumine sama tavaline, kui hambapesu või soe lõunasöök. 5. detsembril kõik muutub, sest siis lastakse basseinist vesi välja ja 1. märtsini lapsed enam ujuda ei saa.

"Eks ta esialgu natukene kurvaks teeb, sest meie eesmärk on ju lasteaias alati see, et lapsel oleks kõige parem arengukeskkond. Aga me üritame leida teistsuguseid lähenemisi, et ikkagi lapse igapäev oleks tore, vaheldusrikas ja tema nii vaimne kui ka füüsiline areng oleks toetatud igas mõttes," rääkis Paide lasteaia direktor Grisly Kuuskler.

Paide linnapea Kulno Klein (SDE) tõdes, et laste arvelt pole hea kokku hoida, kuid valikuid peab tegema. "Paraku hindade, eriti just energiakandjate hindade tõusud on üle 40 protsendi. Kuskilt peab linn tegema valikuid," ütles ta.

Üksikud lapsevanemad on linna otsuse vastu protestinud, kuid valdavalt mõistetakse säästmise vajadust.

"Lasteaial ongi ilmselt ainult kaks valikuvarianti – kas vähendada rühmaruumide temperatuuri või mõneks perioodiks kaotada ujumistunnid. Ma arvan, et see viimane lahendus on päris hea energia kokkuhoiu meetod," kommenteeris Sookure lasteaia lapsevanem Janno Lehemets.

Türi vallal on läinud hästi – kuna tulude prognoosimisel hoiti konservatiivset joont, on üle laekunud 300 000 eurot, mille arvelt saab energia kallinemise kinni maksta.

"Kõikide nende erinevate riigireformide raames on ju ülesandeid ja kohustusi kohalikele omavalitustele järjest juurde pandud, aga võib-olla oleks tagumine aeg üle vaadata toetus- ja tasandusfondi valemid, et lisaks nendele kohustustele tuleks kaasa ka tulubaasi," ütles Türi vallavanem Kati Nõlvak (SDE).

Türi vald suudab oma ujula lahti hoida suuresti tänu soodsale elektripaketile, mis kehtib veel paar aastat.

Nagu igal pool mujal, on ka Paide ja Türi vähendanud oma koolides ja kontorites toatemperatuuri, tänaval kasutatakse säästlikke valgusallikaid.