Uniperi kahjum jõudis 40 miljardi euroni

Saksamaa energiafirma Uniper teatas neljapäeval, et firma teenis 2022. aasta esimese üheksa kuu jooksul 40 miljardit eurot kahjumit. Tegemist on Saksamaa äriajaloo ühe suurima kahjumiga.

Uniper oli enne sõja puhkemist Euroopa suurim Vene gaasi tarnija. Uniper peab nüüd gaasi hankima mujalt.

Uniperist on nüüd saanud energiakriisi üks suurimaid ohvreid. Firma on kaotanud sel aastal 93 protsenti oma väärtusest, vahendas Bloomberg.

"Uniper teenis märkimisväärset kahjumit, kuna uue gaasi hankimise kulud ei kandu tarbijatele. Meie poolaasta tulemused näitasid juba, et see on jätnud meie tulemustesse suured haavad," ütles Uniperi tippjuht Tiina Tuomela.

Uniper teatas, et puhaskahjum sisaldab 10 miljardi euro ulatuses gaasi asendamise kulusid ja umbes 31 miljardi euro ulatuses eeldatavaid tulevasi kahjumeid, vahendas Bloomberg.

Berliin teatas septembris, et riigistab Uniperi.