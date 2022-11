Üle 30 LNG-tankeri ootab Euroopa rannikul gaasihinna tõusmist

Ajaleht Financial Times kirjutab, et rohkem kui 30 täislaadungiga LNG-tankerit tiirutab Euroopa riikide rannikute lähedal, kuna energiaärimehed ootavad, et gaasi hind tõuseks. Sooja ilma tõttu on gaasi hind praegu märkimisväärselt madalamal tasemel, kui veel mõni kuu tagasi.