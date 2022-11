Käsitöömeister kudus Lagarde'ile ainulaadse mustriga Haapsalu salli

Aasa Jõelaid alustas Haapsalu sallide kudumisega 50 aastat tagasi. Vahepeal oli kaheksa aastat pausi, aga nüüdseks on ta loonud üle 120 mustri.

Reedel Euroopa Keskpanga presidendile Christine Lagarde'ile kingitud sall on ainulaadse mustriga ja teist eksemplari sellest pole.

"Mina tegin seda niimoodi, et praegu on sügisene aeg, teen lehed ja veelombid, aga kui peale vaadata, siis paistab, et on ka südamed sees," kirjeldas Jõelaid.

Jõelaiu mustritega salle on aastate jooksul kingitud prominentidele Rootsi kuningannast kuni meie olümpiavõitjatest vehklejateni. Need on jõudnud ka raamatukaante vahele ja mustrikaartidele.

"Lihtsalt tuleb mõte ja siis see hakkab ikka edasi minema, et teeks niimoodi ja teeks niimoodi. Siis panen paberile ja vaatan, et täitsa ilus. Hakkan kuduma ja ta ei lähe niimoodi ja siis tuleb teha parandused, kuidas ta kududes välja tuleb," kirjeldas Jõelaid.