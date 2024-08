Haapsalus tähistati kohaliku pitsi päeva

Haapsalu pitsikeskuse ruumid ja hoov täitusid pühapäeval külalistega, sest käes oli igasuvine Haapsalu pitsi päev.

"Pitsi päev on Haapsalu suve üks suurimaid sündmusi vähemalt kudujate naiste jaoks," kinnitas Haapsalu pitsikeskuse perenaine Mirje Sims.

Üritusel esitleti Saara kirjastuse ja Haapsalu käsitööseltsi ning pitsikeskuse koostöös valminud sallikalendrit "Muinasjutuline Haapsalu", millest leiab 12 uut mustrit. Mustri "Elly võlukiri" autor Mai Sarv rääkis, kui kaua tal selle loomise peale kulus.

"See pits tuli tegelikult kahe aasta jooksul. Esimene ei tulnud välja ja jäi seisma ja nüüd tuli niimoodi välja, et sellest on isegi kaks varianti," rääkis ta.

Pitsikeskuse hoovis esitleti moelaval Haapsalu pitsi kasutavaid rõivaesemeid. Lisaks peeti kudumisvõistlust.

Haapsalu pitsil on iseloomulikud tunnused.

"See, et on peenvillane lõng ja et äärepits on külge õmmeldud ja mitte kunagi külge kootud. Selle järgi me teeme tehniliselt vahet. Ja loomulikult need nupud, need nupud – nuppe teistel sallidel reeglina ei ole," kirjeldas Sims.

Haapsalu pitsi päev toimus 13. korda.