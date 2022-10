Elon Musk vallandas pärast Twitteri ostmist selle tippjuhtkonna

"Ostsin Twitteri sellepärast, et tsivilisatsioonil on vaja omada ühist väljakut, kus saab arutleda paljude teemade üle, ilma vägivalda kasutamata," teatas Musk.

"Praegu on oht, et sotsiaalmeedia jaguneb paremäärmuslikeks ja vasakäärmuslikeks kõlakodadeks, mis tekitavad veel rohkem vihkamist ja lõhestab meie ühiskonda. See tähendab, et Twitterist ei tohi saada koht, kus võib öelda kõike ja ilma tagajärgedeta," lisas Musk.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Elon Muski fookus on varem olnud autoettevõttel Tesla ning kosmoseettevõttel SpaceX. Musk on ka ise aktiivne Twitteri kasutaja.

Veel juulis teatas Musk USA börsijärelevalveorganile, et soovib tehingust loobuda. Musk leidis siis, et Twitteri esitatud andmed kontode arvu kohta ei ole tõepärased ja ettevõte ei ole täitnud eellepingu tingimusi.

Peale seda kaebas Twitter Muski kohtusse – ettevõtte sõnul tulenes Muski otsus tehingust taganeda hoopis turuolukorra muutusest. Oktoobris teatas Musk siiski, et tahab Twitteri tehingu viia lõpuni.

Musk vallandas esimese asjana kogu ettevõtte tippjuhtkonna

Peale Twitteri ostutehingu läbiviimist asus Elon Musk koheselt läbi viima ümberkorraldusi Twitteri juhtimisstruktuurides.

Musk vallandas neljapäeval ettevõtte tegevjuhi Parag Agrawali, finantsjuhi Ned Degali ning õigus- ja poliitikavaldkonna juhi Vijaya Gadde.

Gadde palkas oma ametikohale Twitteri eelmine tegevjuht Jack Dorsey.

Axiose väitel olevat Vijaya Gadde olnud seotud oluliste kontodega seotud otsustega, sh olevat olnud tema otsus keelustada eelmise USA presidendi Donald Trumpi Twitteri konto.

Musk süüdistas antud isikuid tema ning Twitteri investorite eksitamises seoses sotsiaalmeedia platvormil olevate fiktiivsete kontode arvuga.

Elon Musk on lubanud, et Twitteri algoritm, mille alusel näidatakse inimestel platvormil sisu, saab avalikuks.

Twitteriga on seotud ka Hunter Bideni läpakaga seotud lugude levi piiramine. Loo välja tulles lehes New York Post piirasid nii Facebook kui Twitter selle levi, kuna esines laialdane skepsis loos esitatud väidete paikapidavuses, meenutas Vox käesoleva aasta kevadel.

Hiljem ilmnes, et loos esitatud väited osutusid siiski tõeseks.