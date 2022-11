Twitteri omanik Musk soovitas ameeriklastel valida vabariiklaste poolt

"Jagatud võim ohjeldab mõlema partei halvimaid liialdusi, seetõttu soovitan ma hääletada vabariiklaste poolt, kuna president on demokraat," kirjutas Musk sotsiaalmeedias.

"Vankumatud demokraadid või vabariiklased ei hääleta kunagi teise partei poolt. Seega on sõltumatud valijad need, kes tegelikult otsustavad, kes riiki juhib," lisas Musk.

USA tehnoloogiafirmade juhid pole varem nii otsekoheselt valimistesse sekkunud. Varem on sotsiaalmeedia juhtide isiklikud eelistused selgunud annetuste või avalike esinemiste kaudu. Twitteri endine juht Jack Dorsey toetas protestiliikumist Black Lives Matter, vahendas Bloomberg.

"See on pretsedenditu, kui tegevjuht ütleb otse seda välja. Paljud teised on teinud annetusi, nii et on teada, mis on nende eelistused. Kuid juhtub harva, et nad ütlevad inimestele, kelle poolt nad peaksid hääletama," ütles tehnoloogiafirma Meta endine tippjuht Katie Harbath.