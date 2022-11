Duo Media läks ajutiste raadiolubade vaidlusega TTJA vastu kohtusse

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) keeldus Duo Media Networksile andmast uusi ajutisi raadiolubasid, mille peale pöördus ettevõte kohtu poole, et kohus hindaks, kas keeldumine on õiguspärane.

TTJA keeldus Duo Mediale ajutisi raadiolube väljastamast, viidates suvel kokkulepitud uutele reeglitele. Duo Media hinnangul aga ei ole mingile kokkuleppele tegelikult jõutud ning TTJA on asunud ise seadust looma.

"Keeldumise alusena viidati ennekõike ka augustikuises ERR artiklis kajastatud uutele reeglitele ajutiste raadiolubade saamisel, mille TTJA kehtestas. Duo Media Networks on seisukohal, et selliselt, vaid ühe või teise riigiameti suvaotsuse alusel ei ole võimalik õigusriigis uusi piiravaid norme luua – selleks on Eestis 101 liikmest koosnev riigikogu," ütles ERR-ile Duo Media Networks OÜ juhatuse liige Risto Rosimannus.

Kuivõrd viimase aasta jooksul oli kasvanud märkimisväärselt niinimetatud ajutiste, kolmeks kuud mõeldud raadiolubade taotlemine ja kasutamine, kutsus TTJA suvel raadiotegijad kokku, et õiglased reeglid paika panna. Kohtumisel lepiti kokku põhimõtted, mida hakati sügisest ajutiste lubade väljastamisel rakendama.

Duo Media ütles juba augustis ERR-ile, et nende hinnangul mingit kokkulepet tegelikult ei saavutatud.

Rosimannuse sõnul on Duo Media hinnangul TTJA keeldumine vastuolus põhiseadusega.

"Seadusandliku võimu nihutamine täitevvõimu kätesse ei ole demokraatlikus riigis jätkusuutlik samm. Seega ka ajutiste raadiolubade menetluse muutmise vajadusel tuleb algatada seadusandlik protsess, kus seadusandja saab täitevvõimu ja turuosaliste sisendi alusel otsustada selle, kas ja kuidas on regulatsiooni muutmine vajalik. Selliselt on Duo Media Networks hinnangul TTJA otsus keelduda ajutiste raadiolubade väljastamisest vastuolus põhiseadusega. Ei ole õige olukord, kus täitevvõim sätestab ettevõtjatele tingimusi, mis mitte kuidagi seadusest ei tulene," lausus ta.

TTJA-st kinnitati eelmisel nädalal ERR-ile, et kohtus vaieldakse selle üle, kas Duo Mediale täiendavate ajutiste raadiolubade väljaandmisest keeldumine on õiguspärane. Kuivõrd kohtuasi on pooleli, ei soovinud TTJA asja lähemalt kommenteerida.

Duo Media: TTJA põhjendused on võhiklikud

Meediateenuste seadus annab kaks viisi raadioteenuse osutamiseks: alaline ja ajutine. Alaliseks tegutsemiseks saavad raadioprogrammid loa konkursi korras kuni seitsmeks aastaks. Ajutiseks tegutsemiseks konkurssi ei korraldata, luba saab taotleda kuni kolmeks kuuks programmi edastamiseks, mis on ajutise iseloomuga (näiteks jaanipäevaraadio, õppuste ajal Sõduriraadio) ja mille edastamise eesmärk on kajastada konkreetset sündmust.

Ajutisi raadiolubasid on Duo Mediale praegu väljastatud kolm: kaks Raadio Duole (tegutsebki ainult ajutiste lubadega) ja üks MyHitsile. Näiteks Taevaraadio OÜ-l on ajutisi lubasid praegu kuus: Rock FM-il neli ja Retro FM-il kaks.

Rosimannuse sõnul soovis Duo Media erinevate sündmuste, näiteks jõuluürituste, kajastamiseks ajutisi raadiolubasid piirkondades, kus ajutiste raadiolubade sagedused olid vabad. TTJA keeldus lubade väljastamisest.

"TTJA otsuse aluseks on ka mitmed muud väited, mis Duo Media Networks hinnangul on kas asjassepuutumatud või võhiklikud. Näiteks keeldumist põhjendati konkurentsiolukorraga ehk vajadusega takistada turgu valitseva seisundi tekkimist ja säilitada meediapluralism. Selline põhjendus on ebaloogiline – me räägime kolm kuud kehtivast ajutisest raadioloast mingis kindlas Eesti piirkonnas ning seda Raadio Duole – selle turuosa on 0,2 protsenti," lausus Rosimannus.

Rosimannus sõnul on "turgu valitseva seisundi tekkimise takistamine" või "meediapluralismi säilitamine" sellised põhjendused, mis ei ole haldusmenetluses lubatavad, sest ei oma tõeväärtust. "Haldusorgani põhjendused haldusakti andmisel peavad olema tegelikud ja sisulised," märkis ta.

TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla selgitas augustis ERR-ile, et suvel kokkulepitud põhimõtete järgi loetaks üldjuhul raadioprogrammi tegevus ajutiseks, kui ühel meediateenuse osutajal ei kehti samaaegselt rohkem kui kolm ajutist raadioluba maksimaalselt kolmes levipiirkonnas levimiseks – näiteks üks raadioprogramm kolme levipiirkonnaga või kolm raadioprogrammi ühe levipiirkonnaga – ning ühte ajutist raadioprogrammi ei edastata levipiirkonnas viimase 12 kuu jooksul rohkem kui kuus kuud ehk aasta jooksul saab meediateenuse osutajas samas levipiirkonnas maksimaalselt kaks korda ajutise raadioloa.

Rohtla märkis ka, et ajutisi lube kasutavad raadiojaamade grupid ka reklaami müümiseks, sest kontaktide arvu saab nii oma raadiojaamade peale näidata suuremana. Duo Mediale kuuluvad raadiojaamadest Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoe, DFK ja Raadio Duo.

Rohtla lisas, et ajutiste raadiolubade puhul tuleb jälgida, et selline tegevus ei hakkaks kahjustama terve raadioturu konkurentsi ehk ei annaks võrreldes alaliste raadiolubade konkursiga kellelegi turul ebaõiglast eelist.

Alalise raadioloa taotluse riigilõiv on 640 eurot (seitsmeks aastaks), ajutisel loal 75 eurot.