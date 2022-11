Ühendkuningriik ei suuda Euroopa Liidu seadustest loobuda

Peale Euroopa Liidust lahkumist on Ühendkuningriik püüdnud enda õigusruumi Euroopa Liidu õigusest lahti harutada, kuid siiani pole see vilja kandnud. Väidetavalt leiti Briti õigussüsteemist hiljuti veel 1400 Euroopa Liidu õigusakti.

Ühendkuningriigi valitsusel oli plaan loobuda kõikidest Euroopa Liidu õigusaktidest 2023. aasta lõpuks.

Sellele plaanile seab uue väljakutse asjaolu, et väidetavalt avastati hiljuti veel 1400 siseriiklikku õigusakti, mis tulenesid Euroopa Liidu õigusest.

Rishi Sunak, uus Briti peaminister, on varem lubanud loobuda kõikidest Euroopa Liidus õigusaktidest 100 ametis oldud päeva jooksul. Viimastel päevadel on värske peaminister pidanud sellest lubadusest taanduma.

Briti ministeeriumid koos Ühendkuningriigi rahvusarhiiviga on avastanud, et varem teada olnud 2400 Euroopa Liidu õigusakti asemel peavad ametnikud läbi kammima 3800 õigusakti.

1400 täiendava Euroopa Liidu õigusakti leidmist väitsid Briti poliitiku Jacob Rees-Moggiga seotud allikad. Briti valitsus ei ole neid väiteid veel kinnitanud.

Kogenud Briti ametnikud on hoiatanud, et kõikide Euroopa Liidu õigusaktide ülevaatamine on suur ülesanne, mis vajab tihti välist juriidilist abi ning konsultatsioone erasektoriga.

Ülevaatamise käigus hinnatakse kas konkreetset õigusakti on Ühendkuningriigil veel vaja või kas seda saab kuidagi täiendada.

Ülesande keerukust tunnistas ka Brexitit pooldav endine minister Theresa Villiers, kes tõi välja, et 50 aastat kestnud Euroopa Liidu regulatsiooni tõttu võtab Euroopa Liidu õiguse ülevaatamine kaua aega.

Briti ettevõtjaid esindavad organisatsioonid on hoiatanud, et lihtsalt dereguleerimine lisaks ettevõtetele lisakulusid majanduslikult keerulisel ajal, tõi The Financial Times välja.