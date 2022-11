Biden otsustab järgmisel aastal, kas kandideerib 2024 presidendiks

Joe Biden lubas kandideerimise otsuse tegemisel arutada enda perekonnaga käesoleva aasta jõuludel.

Bidenilt küsiti vahevalimiste pressikonverentsil, mis on tema sõnum valijatele, kes ei soovi enam tema kandideerimist presidendiks.

"Vaadake mind," vastas Biden, vahendas The Telegraph.

Hiljem samal pressikonverentsil mainis Biden, et ta on suur saatuse uskuja ning see on lõpuks tema sõnul perekondlik otsus.

Biden tänas "punase laine" ehk vabariiklaste suure võidu peatamises noori valijaid.

President kinnitas, et vahevalimised olid USA ja demokraatia jaoks hea päev.

Praegu ei ole veel selge kumb erakond saavutab USA senatis enamuse ning veel on võimalik, et demokraadid kaotavad enamuse mõlemas Kongressi kojas.

Sellest hoolimata oli Biden pressikonverentsil optimistlik ning väljendas valmidust teha koostööd vabariiklastega hoolimata sellest, millised on lõplikud tulemused.

Donald Trump nimetas vahevalimiste tulemusi vabariiklaste jaoks mõnevõrra pettumustvalmistavaks.