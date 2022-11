Hiina miljardärid kaotavad kompartei koroonapoliitika tõttu palju raha

Sel nädalal avaldas uuringufirma Hurun iga-aastase nimekirja, mis reastab Hiina rikkaimad inimesed. Sarnase nimekirja avaldas ka äriajakiri Forbes.

Forbesi teatel vähenes vähenes 100 jõukaima hiinlase varandus 573 miljardi dollari võrra. Huruni teatel vähenes miljardäride arv 239 inimese võrra. Huruni teatel on Hiinas nüüd 946 miljardäri, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina ärimehed seisavad silmitsi üha suuremate väljakutsetega. Riigis aeglustub majanduskasv, tarbimine väheneb ja kinnisvarakriis süveneb. Võimud aga jätkavad karmi koroonapoliitikat. Hiina kompartei piirab riigis ka üha rohkem tehnoloogiaärimeeste mõjuvõimu.

"Möödunud aasta oli Hiina jaoks viimaste aastakümnete üks raskemaid, see kajastub ka meie nimekirjas. Varanduse langus on olnud suur," ütles Forbesi toimetaja Russell Flannery

Forbesi teatel on Hiina rikkaim mees pudelivee magnaat Zhong Shanshan. Tema varanduse väärtus on umbes 62 miljardit dollarit. Aastaga kahanes tema varandus viie protsendi võrra. Teisel kohal on tehnoloogiafirma ByteDance asutaja Zhang Yiming. Tema varanduse väärtus on umbes 50 miljardit dollarit, aastaga kaotas ta 10 miljardit dollarit.

Forbesi andmetel langes tehnoloogiaärimehe Pony Ma varandus enam kui poole võrra ehk 23,4 miljardi dollarini. Hästi ei lähe ka Alibaba asutajal Jack Ma-l, kelle varandus langes samuti peaaegu poole võrra.

Hiina kompartei juht Xi Jinping tahab riigis vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ja edendada "üldist heaolu". Jack Ma veebikaubamaja Alibaba sai eelmisel aastal monopolide vastaste reeglite rikkumise pärast 2,8 miljardi dollari suuruse trahvi.