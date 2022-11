Egiptuse kliimakonverentsi äpp võib olla küberrelv

Küberjulgeoleku eksperdid on hoiatanud, et Egiptuse valitsuse Androidi telefoniäpp ei ole turvaline ning selle kaudu saab privaatseid telefonikõnesid pealt kuulata ning krüpteeritud tekstsõnumeid lugeda.

Lääneriikide julgeolekueksperdid on ÜRO COP27 kliimakonverentsi saadikuid hoiatanud, et konverentsi korraldava riigi Egiptuse ametlik telefoniäpp ei ole ohutu.

Eksperdid on hoiatanud, et äpi abil võidakse sisse häkkida seda kasutava inimese e-posti kontosse, lugeda salaja tekstsõnumeid ja kuulata pealt häälsõnumeid.

Kahtlase äpi olid enda telefoni 8. novembriks alla laadinud ametiisikud nii Saksamaalt, Prantsusmaalt kui ka Kanadast, kinnitas Politicole üks lääneriigi julgeolekuametnik.

Mitmed lääneriikide valitsused on soovitanud oma esindajatel kliimakonverentsil mitte seda äppi kasutada, kinnitas ühe Euroopa riigi valitsusisik Politicole.

Politico väitel kinnitasid neile eraldiseisvalt neli küberjulgeoleku eksperti, et Egiptuse valitsuse äpp on kahtlane. Väidetavalt on äpiga võimalik lugeda isegi krüpteeritud WhatsApp sõnumeid.

Kolme Politicoga suhelnud eksperdi sõnul võimaldab konkreetne Androidi äpp kuulata telefoni pealt ka siis, kui telefon on unerežiimi peal.

Samuti on võimalik jälgida inimeste füüsilist paiknemist läbi GPS-i ning wifi-ühenduste, kinnitasid kaks analüütikut.

Google on äpi üle kontrollinud ja väitnud, et see ei riiva nende nõudeid.

Kliimakonverentsil osalevad nii Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Briti peaminister Rishi Sunak ja USA välisminister Antony Blinken, kuigi vaevalt ükski neist oleks valmis lisama võõrriigi valitsuse äppi oma telefoni.

Ekspertide hinnangul on osa äpiga kaasnevaid kasutuslube loogilised, kuna võimaldavad konverentsil kergemini navigeerida, kuid samas küsib äpp ligipääse ka teabele, mis ekspertide hinnangul ei pruugi selleks eesmärgiks tarvilik olla.

Politico toob välja, et kõik eksperdid ei ole ühtmoodi äpi riskide osas samal meelel.

Ühendkuningriigis tegutsev Privacy International tõi oma raportis välja, et Egiptuse valitsus on oma kodanike käitumist internetis alates Araabia kevadest hakanud hoolikamalt jälgima.

Freedom House järgi on Egiptus mittevaba ühiskond.