FT: USA hoiatab Euroopat võimaliku Taiwani konflikti ulatuslike mõjude eest

Hiina sõjaline aktiivsus India ja Vaikse ookeani piirkondades on kasvanud. USA on asunud hoiatama võimaliku Taiwani mereblokaadi ulatuslike majanduslike mõjude eest.

Ameerika Ühendriigid on hoiatanud Euroopa riike võimaliku Taiwani konflikti ulatuslike majanduslike tagajärgede eest.

Hoiatus on osa suuremast USA strateegiast valmistada ette tagavaraplaane, kuna Hiina sõjaline aktiivsus India ja Vaikse ookeani piirkondades on kasvanud.

USA välisministeerium jagas hiljuti oma liitlaste ja partneritega analüüsi, mille hinnangul tekitaks Hiina blokaad Taiwani saarele üleilmselt 2,5 triljoni dollari ulatuses majanduslikku kahju.

Raport telliti analüütikaettevõttelt Rhodium Group, kinnitasid Financial Timesile kuus asjaga kursis olevat isikut.

Raporti kohaselt kannataks suurimat majanduskahju Taiwan ise, kuid mereblokaad mõjuks ulatuslikult ka ülejäänud maailmale.

Suurim negatiivne mõju avalduks majandussektorites, mis sõltuvad pooljuhtidest – autotööstus, serverite ja teiste arvutite ning mobiiltelefonide tootmine.

USA on viimastel aastatel hakanud aktiivselt muretsema enda sõltuvusest Taiwanis toodetud kiipidest.

Karmi hoiatust on FT teatel jagatud nii Euroopa Komisjoni kui ka mitmete Euroopa riikide valitsusametnikega.

Samal ajal on USA ning teised riigid asunud mõtlema selle peale kuidas kasutada sanktsioone Hiina vastu kui viimane kasutab Taiwani vastu sõjalist jõudu.

USA ja Euroopa Liit on asunud arutama kuidas valmistuda võimalikuks konflikti puhkemises Taiwani saare üle, kinnitasid lehele kaks ametiisikut.

The Financial Times meenutas, et eelmine aasta tulid teated sarnasest planeerimisest USA ja Ühendkuningriigi vahel.

Aruteludega kursis olevad isikud ise usuvad, et selliste plaanide tegemine ja nende avalikustamine saaks olla osa Hiina heidutamise strateegiast.

Mõned USA ja Euroopa ametiisikud usuvad, et tuues tähelepanu ulatuslikule majanduslikule kahju, mille tekitab konflikt Taiwani ümber, saab rahvusvahelise üldsuse Hiina vastu heidutuseks valmis seada.

USA on näitena toonud Venemaa täieulatusliku kallaletungi Ukrainale, et rõhutada tagavaraplaanide tegemise vajalikkust.

USA välisminister Antony Blinken on viimase kuu jooksul kaks korda maininud, et Ameerika Ühendriikide hinnangul on Hiina rahvavabariik nihutanud Taiwani sõjalise taasühendamise ajakava ettepoole.

USA president Joe Biden ja Hiina liider Xi Jinping peaksid arutama Taiwani küsimust esmaspäeval G20 kohtumise raames Indoneesias Balis.

Viimasel aastal on USA neli korda kinnitanud, et Hiina rünnaku korral kaitseks USA Taiwani sõjaliselt.

Üks Euroopa Liidu ametiisik kinnitas Financial Timesile, et USA analüüsi jagamine on sarnane USA otsusele jagada liitlastele luureinfot Vene vägede koondumisest Ukraina piiride lähistele eelmine aasta.

Tollal ei uskunud mitmed riigid USA väiteid Vene invasiooni ettevalmistamisest. "Me oleme oma õppetunni saanud," kinnitas ametiisik Financial Timesile.