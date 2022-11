Sõja 263. päev: rahukõnelused võivad toimuda poole aasta pärast

Oluline 13. novembril kell 22.57:

Hersoni taristuettevõtted taastavad linnas vee- ja elektriühendust;

Yellen: rahulepe tähendaks sanktsioonide üle vaatamist;

Suurbritannia kaitseminister: Moskvat ei tasu alahinnata;

Kyiv Independent: Ukraina armee andis täppislöögi hoonele, kus oli kuni 500 Vene sõdurit;

Hersoni linnapea: linna humanitaarolukord on raske;

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 650 sõdurit;

USA ehitab Ukrainaga väikese tuumaelektrijaama;

Vene pommitamine tappis kuus inimest.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on uurijad tuvastanud Hersonis enam kui 400 Venemaa sõjakuritegu ning leidnud vabastatud alalt nii sõdurite kui ka tsiviilelanike surnukehi.

Zelenski sõnul on sõjategevus Donetskis sama aktiivne kui viimastel päevadel ja Venemaa ei ole rünnakutes järele andnud.

"Venemaa rünnakute tase ei ole langenud. Meie vastupidavuse ja vapruse tase on kõrge. Me ei lase neid läbi oma kaitse," ütles ta.

Hersoni taristuettevõtted taastavad vee- ja elektriühendust linnas

Hersoni taristuettevõtted töötavad elutähtsa infrastruktuuri taastamise nimel, mille taganevad Vene väed on tugevalt kahjustanud ja ka mineerinud. Enamus elumajadest on endiselt elektri ja veeta, teatasid piirkonna ametiasutused.

Hersoni oblasti kuberneri sõnul jäävad linnas kehtima liikumispiirangud õhtul kella viiest hommikul kella kaheksani ning inimeste linnast väljumine ja linna sisenemine on piiratud.

"Vaenlane mineeris kõik kriitilise tähtsusega infrastruktuuriobjektid," ütles kuberner, kelle sõnul on plaanis linn taasavad mõne päeva pärast.

Yellen: rahulepe tähendaks sanktsioonide üle vaatamist

USA rahandusminister Janet Yelleni sõnul tähendaks lõpliku rahuleppe sõlmimine Venemaa ja Ukraina vahel USA ja liitlaste Venemaale kehtestatud sanktsioonide üle vaatamist, kuid mõned sanktsioonid jääksid püsima, kirjutas Wall Street Journal.

"Ma eeldan, et rahuleppe kontekstis on sanktsioonide kohandamine võimalik ja võib olla ka kohane," ütles Yellen Indoneesias G20 kohtumisel antud intervjuus.

Suurbritannia kaitseminister: Moskvat ei tasu alahinnata

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace'i sõnul on Venemaa Hersoni kaotamise tõttu mures, kuid Moskvat ei tohi alahinnata. Ministri sõnul tuleks rõõmsatele kaadritele Hersoni vabastamisest läheneda ettevaatusega.

"Venemaad ei tohi kunagi alahinnata. Ajalugu meenutab teile, et Venemaa võib olla omadega julm. Kui nad vajavad veel kahuriliha, siis nad sellega tegelevad," ütles Wallace.

Wallace märkis, et millal ja kuidas läbirääkimisi alustada jääb Ukraina otsustada. "Esiteks ma arvan, et me ei peaks olema tänulikud, kui vargad annavad tagasi varastatud asjad - ja see on see, mida Venemaa tegi. Nüüd ta ütleb, et kõik peaksid olema tänulikud. Ei, ei peaks. Venemaa ei olekski pidanud seda veebruaris tegema," ütles ta.

Arakhamia: rahukõnelusteni võivad viia USA ja Venemaa valimised

Zelenski erakonna parlamendi fraktsiooni liider David Arakhamia märkis, et rahukõneluste vallandajaks võivad olla USA-s ja Venemaal algavad valimiskampaaniatsüklid.

"Ma ei usu, et Putin on võimeline näitama sõjalist edu," ütles ta. "Nii et nad võivad üritada oma inimestele diplomaatilisel rindel midagi demonstreerida," sõnas Arakhamia.

Kyiv Independent: Ukraina armee andis täppislöögi hoonele, kus oli kuni 500 Vene sõdurit

Kyiv Independent kirjutas, et Ukraina relvajõud andsid täppislöögi Dniprianõi küla lähedal hoonele, kus oli kuni 500 Vene sõjaväelast. Väidetavalt viidi vähemalt kaks veoautotäit surnukehasid Hersonist 80 kilomeetrit idas asuvasse Kahhovka rajooni linna Tavriiskisse.

Ukraina relvajõud teatasid, et Venemaa pealetung jätkub Donetski oblastis Bahmuti, Avdiivka ja Novopavlivka lähedal.

Samuti teatasid Ukraina relvajõud, et Ukraina armee on riigi lõunaosas viimase 24 tunni jooksul tapnud 40 Vene sõdurit ja hävitanud kolm sõjaväemasinat.

Vene pommitamine tappis kuus inimest

Ukraina presidendi kantselei asejuhi Kõrõlo Tõmošenko sõnul hukkus laupäeval Vene mürskude tagajärjel kuus inimest.

Ta ütles pühapäeval Telegramis, et Ukraina idaosas Donetski oblastis sai neli inimest surma ja üks haavata, Hersoni oblastis kaks ja Dnipropetrovski oblasti keskosas kaks haavata.

Öösel tulid teated, et Vene väed tulistasid Hornostaivka küla pihta Gradi raketiheitjast, vahendas The Kyiv Independent.

Samuti teatati Dnipropetrovsk oblastis asuva Mõrove asula suurtuki tule alla sattumisest. Ohvritest infot ei ole.

Sumõ oblasti kuberner Dmõtro Žõvistki teatas, et Vene väed tulistasid 12. novembril piiriäärse Krasnopillia linna pihta 15 juhitamata raketti. Ohvreid ei olnud.

Briti kaitseministeerium: Venemaa tahab sõjaväelise õppega koolides valmistada ette rohkem ajateenijaid

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases ülevaates, et Venemaa plaan hakata koolides sõjaväelist õpetust andma kannab tõenäoliselt eesmärki valmistada ette sõjaväeliste oskustega õpilasi, samal ajal kui nad lähenevad ajateenistuseale. Samuti soovib Venemaa sel viisil saada rohkem inimesi ajateenistusse.

Hersoni linnapea: linna humanitaarolukord on raske

Hersoni linnapea Roman Holovnja ütles, et linna humanitaarolukord on vee, ravimite ja leiva puudumise tõttu raske, vahendas The Guardian.

Linnapea lisas, et linnas ei ole elektrit ja seetõttu ei saa küpsetada leiba, samuti on suur veepuudus.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on võimud piirkonna stabiliseerimiseks püüdnud tegeleda ligi 2000 miini ja lõhkemata mürsuga, mille lahkuvad venelased maha jätsid.

Zelenski rääkis, et venelased hävitasid enne lahkumist linna elutähtsa taristu.

Hersoni oblasti kuberner Jaroslav Janunševitš ütles, et venelased on mitmed kriitilised taristuobjektid mineerinud. Seetõttu on linnas kehtestatud liikumiskeeld kella 17-st õhtul kuni kella 08-ni hommikul.

Ukraina õhutõrje Harkivi regioonis. Autor/allikas: SCANPIX/Vyacheslav Madiyevskyi/UK/SIPA

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 650 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 80 860 (võrdlus eelmise päevaga +650);

- tankid 2840 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 5742 (+12);

- lennukid 278 (0);

- kopterid 261 (+1);

- suurtükisüsteemid 1837 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 393 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 206 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1507 (+1);

- tiibraketid 399 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4295 (+16);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 160 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

USA ehitab Ukrainaga väikese tuumaelektrijaama

Ukraina suursaadik USA-s Oksana Markarova ütles, et Ameerika Ühendriigid ehitavad koos Ukrainaga Ukraina territooriumile väikese moodulreaktori, vahendas Nexta.

Väikesed moodulreaktorid on väiksemad ja vähem võimsad kui tuumaelektrijaamadesse paigaldatud reaktorid.