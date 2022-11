Langus maailmaturgudel Eesti pensionikogujaid ei heiduta

Maailma aktsiaturud on sel aastal olnud heitlikud ja pensionifondides vara väheneb, kuid eestlased on suuremalt jaolt jäänud pensionisüsteemile truuks ning fondide vahelgi liigutakse pigem vähe.

Selle aasta kolmandas kvartalis vähenesid II pensionisamba varad aastases võrdluses kuus protsenti ehk 270 miljonit eurot. Teises kvartalis oli kahanemine veelgi suurem: 19 protsenti ehk 1,3 miljardit eurot. Fondihaldurite sõnutsi pole see aga pannud inimesi tasuvamaid investeerimiskohti otsima.

Eestis on teise sambasse kogujaid üle 500 000. Suurem osa neist hoiab oma raha Swedbanki pensionifondides, ütles Swedbank Investeerimisfondid AS-i juht Age Petter.

"Selle aasta turuvolatiilsus on kaasa toonud võib-olla rohkem huvi ja teadlikkuse kasvu, et mida see investeering tähendab, mis on need võidud ja mis on need aktsiaturu kukkumised ja kuidas see mõjutab kõike. Kui vaadata liikumisi fondide vahel või üldse teises sambas kogumisel, siis on selge, et kõige suurem mõju on olnud ikkagi pensionireformil," ütles Petter.

Alates septembrist on Eesti suurim pensionifond aga hoopis LHV Pensionifond L, mis on viimase 12 kuu kõige parema tootlusega fond turul, ütles LHV Varahalduse juht Vahur Vallistu.

"Kolm LHV fondi - M, L ja XL - on positiivse tootlusega. L peaaegu neli protsenti, kui vaadata jooksvat aastat. Me oleme näinud, et viimased pool aastat on just sellesse fondi olnud inimeste liikumine kõige suurem. LHV fondides tervikuna me oleme sel aastal konkurentidelt pigem võtnud kui ise ära andnud," ütles Vallistu.

Viimast kinnitab Swedbanki kohta ka Petter, vaadates, mismoodi on toimunud klientide liikumine nendel kuupäevadel, kui on võimalus fonde vahetada või väljamakseid saada. "Ühel vahetusperioodil tehakse suurusjärgus 3000-4000 avaldust meie fondidesse tulekuks ja 2000-3000 avaldust konkurendi juurde minekuks meie fondidest."

Tootlusega plussi jäänud vaid kolm fondi

Tootluse poolest on Eesti pensionifondidest viimase aasta jooksul plussi jäänud vaid kolm LHV fondi.

Samas rõhutavad kõik spetsialistid, et pensionikogumine on pikk investeering ja aastastest kõikumistest ei tohi verest välja minna.

Teisalt on inimesi, kes leiavad, et aktiivselt juhitud pensionifondid on ka praegusel ajal kahjulikumad kui passiivselt juhitud ja suhteliselt turvalised indeksifondidesse investeerivad fondid.

Tuleva ühistu loodi aastaid tagasi just sel eesmärgil - saada halduskulud soodsamaks tänu sellele, et pensioniraha investeeritakse indeksifondidesse.

Kuid ka Tuleva investeeringud kahanevad, tunnistas fondijuht Tõnu Pekk. "Meie pensionifondides kogujad teenivad maailmaturu keskmist tootlust. See ongi meie eesmärk. Me ostame iga kuu maailma suurimate ettevõtete aktsiaid, nii headel kui ka halbadel aegadel. Selle aasta algusest on maailma ettevõtete aktsiad langenud. Seega on meie fondi osakuväärtus selle aasta algusest samuti koos maailmaturuga langenud."

Pekk aga rõhutas, et Tulevas investeerijad on hästi informeeritud ja teavad, et parim võimalus tulevikuks hea tootlus saavutada on jätkata regulaarselt aktsiate ostmist nii siis, kui hinnad langevad kui ka siis kui hinnad tõusevad.

Tuleva pensionifondidesse tuleb samuti inimesi pigem juurde, märkis Pekk. "Alati on lahkujaid, aga meie fondidest lahkujaid on kordades vähem kui pankade fondidest ja kogujad jätkavad regulaarselt sissemakseid. Selle tulemusena on meie pensionifondide maht sel aastal hoolimata aktsiahindade langusest kasvanud."

Kõik fondivalitsejad kinnitasid, et huvi III pensionisambasse investeerimise vastu kasvab pidevalt igal aastal. Varade maht on seal kokku ca 400 miljonit, olles aastaga kasvanud 17 protsendi võrra.

"Enne kui kuhugi mujale säästa, on mõistlik ära kasutada suurepärase maksusoodustusega kolmas sammas, kus paned 100 eurot sisse, riik maksab tulumaksuna sulle kohe 20 eurot tagasi. See võimalus tuleb kõigepealt ära kasutada ja siis alles hakata vaatama alternatiive," rääkis Tõnu Pekk.