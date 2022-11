Bideni kinnitusel pole alust karta külma sõda Hiinaga

Biden kinnitas pärast kohtumist Hiina riigipea Xi Jinpingiga, et USA ja Hiina jätkavad eri teemadel kõrgetasemelist suhtlust.

USA presidendi sõnul oli enne G20 riikide liidrite kokkusaamist Balil peetud vestlus avatud ja otsekohene ning tema hinnangul ei kavatse Hiina Taiwani nii pea rünnata.

Kolmetunnise kohtumise järel antud pressikonverentsil ütles Biden, et pole põhjust muretseda uue külma sõja puhkemise pärast.

"Maailm ootab, et Hiina ja USA võtavad juhtrolli globaalsete väljakutsetega tegelemiseks, alates kliimamuutusest kuni toidu julgeolekuni ning suutlikkuses koostööd teha. USA on valmis just selleks, teiega koostööks, kui seda tahate," ütles Biden kohtumisel Xi-ga.

Kahepoolset strateegilise kommunikatsiooni avatuna hoidmist kinnitas ka Hiina liider.

"Hiina ja USA suhe on praegu sellises olukorras, et me muretseme selle pärast palju. Selline seis ei ole meie kahe riigi rahva fundamentaalsetes huvides ega ka see, mida rahvusvaheline kogukond eeldab," ütles Xi.