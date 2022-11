Bezos lubas anda suurema osa oma varandusest heategevuseks

USA telekanal CNN uuris Bezoselt, kas ta kavatseb suurema osa oma varast ära annetada." Jah, ma teen seda. Raske osa on välja mõelda, kuidas seda täpselt teha. See pole lihtne. Ma leian, et filantroopia pole lihtne, see on tõesti raske. On palju viise, kuidas saab teha ebatõhusaid asju. Seega otsime võimalusi, et see raha ära anda," ütles Bezos.

Hiljuti andis Bezos oma heategevuse skeemi raames muusik Dolly Partonile 100 miljonit dollarit. Parton saab nüüd raha annetada oma enda valitud heategevusorganisatsioonidele.

Bezos käivitas selle skeemi eelmisel aastal. Bezosele kuulub Amazoni aktsiatest 9,75 protsenti. Sel aastal on tema varandus langenud 70 protsenti, kuna tehnoloogiahiiglaste aktsiaid tabas USA börsil järsk langus.

Bezos on lubanud eraldada ka 10 miljardit dollarit Maa fondile. Tegemist on investeerimisgrupiga, mis tegeleb kliimamuutuste vastu võitlemisega, vahendas Financial Times.