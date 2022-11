Punasümbolite mittesobivust hakkab kaaluma loodav valitsuskomisjon

Tallinna abilinnapea Madle Lippus ütles, et eemaldamist vajavaid punamonumente Tallinnas enam pole. Hoonetel asuva punasümboolikaga on keerulisem lugu, sest seda pole linn kaardistanud. Kolme kuud, mis on antud sümboolika eemaldamiseks, peab ta Tallinna jaoks liiga lühikeseks ajaks.

Selle asemel, et tegelda üksikute hoonetega, võiks Lippuse hinnangul otsustada, kuidas suhtuda stalinistlikku arhitektuuri üldisemalt.

"Stalinlistlikku arhitektuuri on meil üle Eesti. Kindlasti see, kuidas me mõtestame sellele lähenemist, peaks olema kantud ühtsest arusaamast, sest teisest küljest on tegu meie arhitektuuripärandiga," lausus Lippus.

Justiitsminister Lea Danilson-Järg ütles, et oluline roll on loodaval valitsuskomisjonil, kellel tuleb anda hinnang nende objektide kohta, mis tekitavad vaidlusi. Valitsuskomisjon moodustatakse siis, kui riigikogu on eelnõu heaks kiitnud.

"Sinna kindlasti kuulub muinsuskaitseameti esindaja, kindlasti ka valitsuse liikmed, kuna tegemist on valitsuskomisjoniga. Minu hinnangul võiks seal olla ka julgeolekuvaldkonna ekspert, kunstivaldkonna inimesed. Aga miks mitte ka ajaloolased, mälu instituut, represseeritute esindajad," ütles Danilson-Järg.

Kunstiteadlane Krista Kodres ütles, et punaobjektide ja sümboolika üle otsustamiseks on kaks-kolm kuud liiga lühike aeg ning näiteks hoonetelt sümbolite eemaldamine vajaks sisulist arutelu. Palju oleneb tema sõnul ka valitsuskomisjoni koosseisust.

"On üsna ilmne, et kui muinsuskaitsel või ekspertarvamusel on seal ainult üks hääl, millest väga kergesti sõidetakse üle, kui tekib diskussioon ja diskussioonid seal kahtlemata tekivad," lausus Kodres.

"On selge, et nende monumentide üle otsustamisel ei saa jääda otsustav roll ainult kunstiinimestele või muinsuskaitse valdkonna inimestele, sest tegu on ka julgeolekuohuga ja julgeoleku eest vastutab meil ikkagi vabariigi valitsus. Nii et selgelt peab ka valitsusel olema võimalus neid otsuseid mõjutada," ütles Danilson-Järg.

Suvel moodustati riigikantselei juurde monumendikomisjon, mille ülesandeks oli punamonumentide kaardistamine. Justiitsministri sõnul kahe komisjoni ülesanded ei kattu ning riigikantselei monumendikomisjoni töö on lõppemas.