ÜRO Peaassamblee nõuab Venemaalt kahjutasu maksmist Ukrainale

Otsuses, mida toetas maailmaorganisatsiooni 193 liikmesriigist 94, mille vastu hääletas 13 ja erapooletuks jäi 74 riiki, öeldakse, et Venemaa peab kandma õiguslikke tagajärgi kõigi oma rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest, kaasa arvatud reparatsioonide tasumine kahjude eest, mille põhjustas seesugune tegevus.

Resolutsiooniga soovitatakse liikmesriikidel koostöös Ukrainaga luua rahvusvaheline register, milles oleks fikseeritud Venemaa põhjustatud kahjud ja purustused ning kahjutasunõuded Venemaa suhtes.

ÜRO Peaassamblee resolutsioonidel ei ole siduvat jõudu, kuid nendel poliitiline kaal.

Vastu hääletanud riikide seas olid lisaks Venemaale ka Hiina, Valgevene, Süüria, Kuuba, Iraan, Zimbabwe ja Eritrea. Erapooletuks jäid teiste seas India, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

Mitmed riigid ei osalenud hääletuses.

.@r_stefanchuk,

"will pay for all crimes!



I welcome the UNGA's approving the resolution on compensation mechanism for damage caused to by full-scale aggression.



That's another important victory on the diplomatic front.



I thank all 94 UN Member States who voted "in favor" pic.twitter.com/TukmLM4gIH