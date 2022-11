Lasterikaste toetus tõuseb seni plaanitust enam, vanusepiir toodi allapoole

Isamaa teatel tõuseb lasterikka pere toetus jaanuarist 650 euroni juhul, kui peres on kolm või enam last ja 850 euroni, kui peres on vähemalt seitse last.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) rääkis "Terevisioonis", et lasterikka pere toetusest väljumine etapivisiiliselt kolmandiku võrra algab siis, kui pere vanim laps saab 19. Järgmise kolmandiku võrra väheneb lasterikka pere toetus, kui järgmine laps saab 19-aastaseks.

"Kokkuleppe üks osa on ka tõsiasi, et lasterikka pere toetuse maksmisel me õppimist arvesse ei võta," ütles Riisalo.

Eelnõus ette nähtud lapsetoetusi hakatakse välja maksma 1. jaanuarist 2023, ent lasterikkapere toetusega on Riisalo sõnul olukord keerulisem. "Inimesel tekib õigus toetusele 1. jaanuarist, aga väljamaksed soovime teha ühekorraga ja tagasiulatuvalt märtsikuust," ütles Riisalo.

Koalitsioonipartnerite vahel saavutatud kompromissist esimesena teatanud Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul kokkulepe lasterikka pere toetuse kõige olulisemaid tahke ei muuda.

"Samaks jääb nii lasterikka pere toetuse etapiviisiline vähenemine kui ka indekseerimine alates 2024. aastast. Need võimalused loovad peredele suurema kindlustunde ning toetavad lasterikkust, mis omakorda toob kaasa suurema sündimuse ja panustab meie rahva kestlikkusesse."

Seeder viitas, et uus saavutatud kokkulepe välistab olukorra, kus ühed kolmelapselised pered oleksid saanud toetust viis aastat kauem võrreldes nende kolmelapseliste peredega, kus vanim laps sai 19-aastaseks käesoleval aastal. "Uus kokkulepe tagab, et sellist erinevat kohtlemist ei teki.

Koalitsioonipartnerite vahel kokku lepitud muudatusi arutab sotsiaalkomisjon teisipäeval ja neljapäeval arutatakse teemat ka rahvaalgatusega "Peretoetused õiglaseks".

Esimese ja teise lapse toetus ning üksikvanema lapse toetus tõusevad uuest aastast 80 euroni kuus. Eelnõu esialgse versiooni järgi pidi lasterikka pere toetus tõusma uuest aastast kolme kuni kuue lapse puhul 600 euroni (praegu 300 eurot) kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 800 euroni kuus (praegu 400 eurot).