Kristina Kallas: perehüvitiste seadus loob juurde ebavõrdust

"Niivõrd suur toetuste vahe 1-2 ja 3 ning enama lastega perede toetamisel ei too juurde kõrgemat heaolu, sest vaesusriskis on meil üksikvanemaga pered, keda see seadusmuudatus käsitleb eriliselt ebaõiglaselt ning need, kes ohtralt toetusi saavad (nagu mina ise), ei tunne ennast selle tõttu õnnelikumana," põhjendas endine Eesti 200 juht Kallas.

Ta lisas, et seadusemuudatus loob suurt hüve vähestele ja jätab hüvest ilma suurema osa elanikkonnast.

"Kuid Eesti eesmärk peaks olema võtta vastu seadusi, kus võitjate osa on maksimaalselt suur ja nende osa, kes paratamatult seadusest ei võida, on võimalikult väike. See lõhe, mis praegu ühiskonda ehitatakse on halb ja kasvatab pettumust ning käegalöömist Eestile."

Kallase hinnangul on mõjuanalüüs seaduseelnõu seletuskirjas olematu.

"Riigikogu saadikud peaksid enne hääletamist enda jaoks läbi mõtlema, millise pikaajalise negatiivse mõjuga see otsus saab Eestile olema. Lastetoetused peavad tõusma, peretoetused samamoodi. Indekseerimine on ka õige suund, eriti lastetoetuste puhul. Kuid niivõrd suur ebavõrdsus toetuste suuruses on vale," leidis Kristina Kallas.