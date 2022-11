Reformierakond läheb valimistele ettepanekuga kaotada maksuküür

Praegu on tulumaksuvaba miinimum 500 eurot, kuid jaanuarist tõuseb see 654 euroni kuus.

Erakonna juhi Kaja Kallase sõnul on ühetaoline tulumaks praegusest lihtsam ja õiglasem ja jätaks keskklassile rohkem raha kätte.

Reformierakonna hinnangul oleks ettepaneku mõju eelarvele 340 miljonit eurot.

Erakonna aseesimehe Jürgen Ligi sõnul on erakonna peamine rahandusvaldkonna eesmärk valimistel taastada rahanduse jätkusuutlikkus ja halvasti sihitud otsuseid vältida.

"On tohutu hulk ettepanekuid kogu elu ära maksusoodustada, teha erandeid, ajada maksusüsteem keeruliseks ja kokkuvõttes rahandus põhja," rääkis Ligi. "Täiendavate maksusoodustuste probleem kipub olema see, et need omandavad inimesed, kellel sotsiaalseid probleeme ei ole. Parem anda vabadus kõigile, mitte kiusata inimesi maksuvaba miinimumi ära võtmisega teatud tulu määrast alates."

Ligi sõnul on erakondade üleskutse maksudebatiks eufemism maksude tõstmiseks, millega Reformierakond nõus ei ole. "Küll aga on selge, et juba Euroopa tasemel rahvusvaheliselt keskkonnateema ise tõstab üles selle tõsiasja, et kahjulikke keskkonnamõjusid tuleb ka maksudega tõrjuda. Eks peame seda nii tegema, et maksukoormust samal ajal ohjeldama," ütles ta.

"Need tulemused ilmselt ei jõua nelja aastaga pärale, aga on selge, et ka rahvusvaheliselt hakatakse kahjulikke mõjusid pigem maksustama ja see on ka meie punkt. Me eelistame tarbimise ja kahjulike mõjude maksustamist tulu ja töö maksustamisele. See on ka majanduskasvu seisukohalt oluline," sõnas Ligi.