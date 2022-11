Valimiste üheks peamiseks teemaks võivad tõusta maksud

Reformierakond soovib kaotada üksikisiku tulumaksu maksuküüru ehk kõrgemini maksustamise tsooni, mis tekib neil, kelle palk on 1200 kuni 2100 eurot. Sisuliselt tähendab see, et kaoks astmeline tulumaks. Tulumaksuvaba miinimumi tahab erakond tõsta 700 euroni. Reformierakond leiab, et selline süsteem on õiglasem.

"Võidavad keskmise tulu saajad. Keskklass võidab kõige rohkem. Need, kes on praegu selles maksuküüru tulu vahemikus 1200 kuni 2100 eurot, nemad võidavad küll. See on keskklass – mitte kõrgema, vaid keskmise palga saajad," rääkis Reformierakonna juhatuse liige Aivar Sõerd.

Keskerakond on seisukohal, et Eesti vajab astmelist tulumaksu. Erakonna esimehe Jüri Ratase hinnangul võiks astmeid olla vähemalt kolm.

"Jah, Keskerakond näeb tõesti ette uut maksusüsteemi, mis on astmeline. Need, kes teenivad rohkem, panustavad ka ühiskonda rohkem. See on kindlasti ühiskonda sidustav. Ja see on euroopalik. Enamik Euroopa riike kasutab astmelist tulumaksusüsteemi," selgitas ta.

Nii Keskerakonna kui ka Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisprogramm on veel valmimisjärgus. Sotsiaaldemokraatide lubaduste kohaselt võiks alampalk olla tulevikus 1200 eurot ja selline palk peaks olema tulumaksuvaba.

"Maksusüsteem peab olema oluliselt õiglasem ja need inimesed, kes on jõukad ja kellel on võimalust, need saaksid selle maksusüsteemiga rohkem panustada. Ma tahan öelda, et maksude maksmine ei ole karistus. Maksude maksmine on patriootlik tegu, see on rahvuslik tegu oma inimesi aidata," rääkis SDE esimees Lauri Läänemets.

Isamaa esimees Helir-valdor Seeder ütles, et tema erakond otsib tasakaalu stabiilsuse ja toimunud muutuste vahel.

"Kindlasti saab olema meie programmis teatud muudatusi, uusi asju, aga me oleme ka alati rõhutanud stabiilsuse vajadust ja et ühtegi uut maksu või maksutõusu me ei tee lihtsalt sellepärast, et koguda raha riigieelarvesse, vaid sellel peab olema kindel siht ja eesmärk, milleks me seda teeme," rääkis Seeder.

Tema sõnul on tulumaksusüsteemi läbi vaatamine üks olulistest valimisteemadest.