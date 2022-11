Prokuratuur: Tallinna Sadama protsessi süüdistatava kuritegu pole aegunud

Prokuratuur otsustas, et vaatamata kaitsja taotlusele pole põhjust lõpetada Sven Honga ja Keskkonnahoolduse OÜ suhtes kriminaalmenetlust aegumise tõttu. Tallinna Sadama korruptsiooniasja kohtuistungid jätkuvad järgmisel nädalal.

Kolmapäevasel Tallinna Sadama korruptsiooniasja kohtuistungil arutati kaitsja Toomas Pikamäe taotlust lõpetada kriminaalmenetlus Sven Honga ja Keskkonnahoolduse OÜ suhtes. Neile on esitatud süüdistus altkäemaksu andmises.

"Prokuratuuri hinnangul ei ole karistusseadustiku järgi aegumistähtaeg veel tänaseks saabunud. Kohtumenetlus viibis aasta alguses, sest altkäemaksu andmisele kaasaaitamises süüdistatav Toivo Promm oli haige. See katkestas prokuratuuri hinnangul ka kuriteo aegumise," sõnas prokuratuuri avalike suhete nõunik Kairi Küngas.

"Seetõttu saab Sven Honga ja Keskkonnahoolduse OÜ suhtes kriminaalmenetlus aeguda 29. novembril 2022, see on kümme aastat alates kuriteo lõpuleviimisest," lisas Küngas.

Kuigi neljapäevane kohtuistung tühistati, siis läheb kohtuasja arutamine Harju maakohtus edasi järgmisel nädalal: 22., 23., ja 24. novembril.

Tallinna Sadama kriminaalasi sai alguse 2015. aastal ning pärast seitset aastat ja umbes 70 tunnistaja ülekuulamist on kirjalikke tõendeid vastu võetud ja uuritud kokku 71 köidet, seejuures on ühe köite maht 200–250 lehekülge. Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles juunis ERR-ile, et lahendust ei ole oodata ka sellel aastal.