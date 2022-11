Koroonaravimi ühishange venib, otse ostmisele seab firma karmid tingimused

Ravim Paxlovid on mõeldud riskirühma kuuluvatele patsientidele, kellel on suur tõenäosus raskelt haigestuda ja haiglaravile sattuda. Euroopa ühishankes osalemine oli kokku lepitud juba mullu novembris.

Liikmesriikidelt heakskiidu saanud hankeleping jäi Euroopa Komisjoni ja Pfizeri erimeelsuste tõttu juba kevadel venima.

"Asi on liikunud edasi, kuid ravimite apteeki jõudmist on veel keeruline ennustada," rääkis haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe.

Haigekassa on ravimitootja Eesti esindajale teinud ka ettepaneku osta ravimeid otse riigihankega. Ühishankega oleks võimalik ravimit saada aga soodsamalt.

"Seni ei ole Pfizer soovinud riigihankes osaleda või on esitanud meile tingimusi, mis ei ole vastuvõetavad. Näiteks on üheks tingimuseks ravimi säilivusaeg (ca kuus kuud), kuid prognoosimatu turu olukorras ei pea me sellise säilivusajaga ravimite ostmist kuidagi mõeldavaks. Siinkohal on keeruline tagada ka hinnakonfidentsiaalsust, mida soovib ravimitootja," sõnas Rajamäe.

Seetõttu jääb haigekassa lootma ühishanke õnnestumisele. "Saame pidevalt Komisjonilt signaale, et asjaga liigutakse edasi ning loodame, et Euroopa ühishanke puhul jõutakse peagi lahenduseni," ütles Rajamäe.