Eksperdi sõnul võis Poolat tabanud rakett plahvatada enesehävitussüsteemis

Kaitseväe õhutõrjeinspektor kolonelleitnant Tanel Lelov ütles, et maa-õhk tüüpi rakettidel, sealhulgas S-300 on enesehävitussüsteem. See on mõeldud möödalaskude või laskmisvigade puhuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui välja lastud rakett mingi aja jooksul sihtmärki ei taba või selle ära kaotab, siis rakett hävineb iseenesest õhus. See aeg sõltub raketi laskekaugusest või võimekusest, aga üldiselt kui maksimaalne laskeulatus on ületatud," ütles Lelov.

Brigaadikindral erus Urmas Roosimägi juhtis Nõukogude liidu S-300 õhutõrjedivisjoni ning oli kaitseväes õhutõrjeinspektor. Roosimägi ütles, et õnnetuse põhjustanud rakett pigem lõhkes õhus - vastasel juhul oleks purustused Poolas olnud suuremad. Roosimägi lisab samas, et Ukraina raketid võivad olla üsna vanad.

"2014 lõpetas Ukraina igasuguse sõjalise koostöö Venemaaga, aga see S-300 on ju Nõukogude liidu toode. Ja kui me nüüd arvestame tagasi, see rakett võis olla vana 20-25 aastat," lausus Roosimägi.



Ukraina rakett ei tabanud sihtmärki - näiteks Vene ballistilist raketti ning lendas Poolasse. Roosimägi lisab oletuse, miks seda alla ei tulistatud.

"Õhukaitse ja õhutõrje küsimused viimase 30 aasta jooksul oli jäetud täiesti unarusse. Mis on õhukaitse - ta peab ju pidevalt kontrollima oma õhuruumi. Järelikult Poola õhukaitse radarisüsteem sel ajal ei töötanud?"

Juhtumi põhjustas Venemaa ulatuslik raketirünnak Ukrainale. See on järjekordne põhjus anda Ukrainale tõhusamad vahendid oma territooriumi kaitseks, ütleb kaitseanalüütik Kalev Stoicescu.

"Ukrainale peab andma tugevamaid ründerelvi, millega saab hävitada Venemaa sõjalisi objekte ja Venemaa taristut ja mitte ainult okupeeritud territooriumidel, sh Krimm, vaid ka Ukrainaga piirnevates oblastites," ütles Stoicescu.