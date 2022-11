IMF-i hinnangul peatub Soome majanduskasv järgmisel aastal

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) sõnul on Soome valitsus hästi toime tulnud koroonapandeemiaga, viinud läbi vajalike struktuurimuudatusi, aga kiire inflatsioon vähendab inimeste ostujõudu, kindlustunnet ja nõudlust.

Soome oktoobrikuine inflatsiooninäitaja oli 8,3 protsenti. Soomest väiksem inflatsioon on Euroopa Liidus vaid Maltal, Prantsusmaal ja Hispaanias. IMF hoiatab sellegipoolest, et järgmisel aastal näeb Soome finantspoliitika ette majanduse elavdamist ja see suurendab inflatsiooni, seega tuleks majanduse turgutamise lõpetada.

Soome avaliku sektori võlg on euroala keskmisel tasemel, aga Soome enda ajalugu vaadates on see praegu läbi aegade suurim ehk ligi 140 miljardit eurot ja kasvab iga aastaga. Näiteks kui praegune valitsus ametisse astus oli võlg 30 miljardi võrra väiksem.

Valitsus põhjendab laenukoormuse suurenemist koroonapandeemia ja Venemaa algatatud sõjaga, aga asjatundjate sõnul on tegelikult kolmandik lisalaenust läinud hoopis muudeks kuludeks ja tegelikult oleksid valitsus ja parlament võinud neid kulutusi vähendada.

Soome rahandusministeeriumi töörühm avalikustas novembri alguses ka oma soovitused majandusdistsipliini parandamiseks. Soovituse kohaselt peaksid kõik järgmised valitsused juba koalitsiooniläbirääkimistel täpselt kokku leppima, kust mitu miljardit kokku hoida, mida kärpida, missuguseid riigi pakutavaid teenuseid vähendada ja millest valitsusprogrammis loobuda, et võla kasvu ohjeldada.

Tõenäoliselt saab suur laenukoormus ka kevadiste parlamendivalimiste oluliseks teemaks.

Majandusolukord mõjutab ka hindu ja tavalise soomlase ostukäitumist. Võrreldes eelmise aasta sügisega on toit Soomes kallinenud peaaegu 16 protsenti.

Eurostati andmetel on Soome toidu hinna poolest Euroopa Liidus kuuendal kohal. Võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, on Soomes toidu hinnatase 113 protsenti, Eestis 97 protsenti, ehk keskmisest madalam. Alkoholi hinna poolest on Soome siiski endiselt Euroopa Liidus esikohal.

Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet plaanib käivitada uuringu, et välja selgitada, millest tarbijatelt küsitav lõpphind tegelikult koosneb. Põllumehed ja toiduainetööstus lepivad kokku oma hinnad, kaupmehed omakorda sõlmivad kokkulepped toiduainetööstusega. Need kokkulepped on salajased ja seni selget pilti toidu hinna kujunemisest ei ole.

Soome kaks suuremat müüjat ehk S-ryhmä ja K-ryhma kinnitasid, et on valmis uuringus osalema, aga mõlemad rõhutasid, et konkurentsireeglitest ja konfidentsiaalsusnõuetest tuleb kinni pidada ja rõhutavad, et ka kaupmeestel ei ole tegelikult kogu ahelast täit ülevaadet, sest toidutootjad ja tööstused teevad oma kokkuleppeid.