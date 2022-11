Lennufirma kaalub Saaremaa liinile suveks suurema lennuki otsimist

Ligi kaks aastat tagasi tõi lennufirma Nyxair Tallinna - Kuressaare - Tallinna liinile suurema, 48-kohalise lennuki. Sellest ajast on suutnud ettevõte lennuki täituvust enam kui poole võrra kasvatada ning nüüd ei jätku nädalalõpureisidele pileteid ja lennuk müüakse pikalt ette välja.

"Mina sõidan Tallinna igal nädalal. Töö on seal ja pere on siin. Lennuk on praktilisem kui autoga, ajavõit ja rahavõit ka," rääkis lennureisija Fleur.

Kaks aastat liinil lennanud 48-kohaline lennuk on täituvust alguskuude 30 protsendilt kasvatanud tänavu septembriks 63 protsendini, samas näiteks juulis oli keskmine täituvus koguni 79 protsenti.

"Võib öelda, et 50 protsenti on kohalik rahvas. On ka Tallinnast tulijaid, kes käivad siin tööasju ajamas, ja on ka turiste," ütles Kuressaare lennujaama vanemklienditeenindaja Merle Randla.

Hea täituvus on pannud lennufirmat lausa mõtlema suurema lennuki peale, sest nädalalõpureisid müüakse juba pikalt ette täis. Aga paraku pole suuremaid lennukeid platsil vabalt seismas.

"Hetkel meil teist sellist liini ei ole, kust me saaksime vahetada, aga võib-olla tõesti suveperioodiks mõtleme midagi välja, sest suvel oli tegelikult täituvus olenemata päevast väga hea," ütles NyxAiri tegevjuht Jaanus Ojamets.

Kui kallineva kütusehinna, mis pea euro võrra on liitri kohta tõusnud, kompenseerib riik tulenevalt lepingust, siis ka muud kuluartiklid on kahe aasta jooksul hüppeliselt kasvanud. Näiteks vaatamata heale täituvusele võib see ikkagi talveperioodil selle liini kahjumisse viia.

"Esimene lumi oli lennuki peal, oli vaja jäätõrjet teha – kasutati ära 400 liitrit jäätõrjevedelikku, mis veel aasta tagasi oleks maksnud umbes 800 eurot, siis sel aastal maksis see 1600 eurot. Meil on õnneks lendamisi ka väljaspool Eestit ehk Rootsis, Soomes, Saksamaal, Itaalias, millega me kompenseerime seda hooajalist kahjumit, mis meil sellelt liinilt nüüd talveperioodil kindlasti tuleb," rääkis Ojamets.

Ka reede hommikul said Kuressaarest väljudes lennuki 48 kohast 43 täidetud. "Reede hommiku kohta on see täiesti tavaline," kinnitas Merle Randla.

Nyxairi juht kinnitas, et transpordiametil pole plaanis lähiajal 26-eurost piletihinda Tallinna - Kuressaare - Tallinna lennuliinil muutma hakata.