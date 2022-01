Uuendatud Pärnu lennujaamale üritatakse leida rakendust

Pärnu lennujaama mahukas uuendamine, mis läks riigile maksma 18,5 miljonit eurot, on sisuliselt lõppenud. Nüüd peavad omanikfirma Tallinna Lennujaam ja Pärnu linn mõtlema, kuidas leida lennujaamale tegevust, et jooksvat kahjumit vähendada. Plaanide järgi avatakse kevadel tšarterlend Helsingisse. Samuti rajatakse Pärnusse lennukite hoolduskeskus.

Praegu on Pärnul regulaarne lennuühendus vaid Ruhnu saarega. Riik katab tänavu sihtotstarbelise finantseeringuga Pärnu lennujaama kulusid 550 000 euro eest. Pärnu linn lisab poole aasta eest 200 000 eurot.

Riigikogu rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi sõnul pole sellise regionaalse investeeringu puhul tasuvusest mõtet rääkida.

"Sellise regionaalse objekti ülevalpidamine on väga kulukas. Majanduslikku põhjendust või tasuvust sinna juurde saada on ikka ülikeeruline. Pärnu linn on kindlasti lennuväljast huvitatud, aga see on ka Pärnu linnale päris suur kulu," lausus Sõerd.

Renoveeritud lennujaam on sisuliselt valmis. Eelmisel aastal avati uuendatud lennuliiklusala. Terminal võeti ehitajalt vastu eelmisel nädalal. Paarikümne miljoni eurosesse investeeringusse mahub lennukite hooldusäri rajamine. Kui kõik läheks hästi, aitaks see lennujaamal raha teenida.

Angaar, mis sobiks ka suurte lennukite, nagu Airbus 320, teenindamiseks, valmib aasta teises pooles.

"Mis puudutab lennuvälja rekonstrueerimist, on kõik olulised tööd tehtud. Ja tegemisel on veel täiendav angaar, mis peaks Pärnu lennujaama ja Pärnu linna atraktiivsust tõstma. See elavdaks kindlasti lennuliiklust ja kasvataks ka piirkonna töökohtade arvu näiteks," ütles Tallinna Lennujaama juhatuse liige Einari Bambus.

Uus lennujaam on valminud Pärnu linnavõimude ja kohalike ettevõtjate eestvõttel, kes praegu otsivad võimalust lennuliikluse avamiseks Helsingiga.

"Täna me oleme jõudnud kokkuleppele kõige lähemale kohaliku lennufirmaga NyxAir. Lennud Helsingisse toimuksid meie soovi järgi alates maikuust kuni suve lõpuni augusti lõpuni. See on ideaalne variant ja lennud toimuksid regulaarselt. Minimaalselt kaks korda nädalas, et kliendil oleks võimalik Soomest tulla Pärnusse mugavalt kas nädalalõppu veetma või siis nädala sees pikemale puhkusele," lausus Pärnu turismiarenduse koordinaator Andrus Aljas.