Pärnu saab esimese lennuühenduse Helsingiga

"Selline soov Pärnu ettevõtjatelt on tulnud ja kuna ma Soomes opereerime, siis saime head lahendust pakkuda," ütles Nyxairi juht Jaanus Ojamets ERR-ile.

Ojamets lausus, et hetkel ei ole veel ametlikku lepingut sõlmitud, aga plaani järgi alustab Nyxair Pärnu ja Helsingi vahel lendamist mai algusest. Lennud toimuksid kaks korda nädalas - neljapäeviti ja pühapäeviti. Ühe otsa pileti hinnaks saab Ojametsa sõnul umbes 60 eurot.

Ojametsa sõnul ei ole välistatud ka Pärnu ja Stockholmi vahelise lennuliini loomine. "Meie oleme huvitatud ka seda liini opereerima, kui vajadus ja võimalus tekib. Aga praegu oleme otsustanud, et alustame Helsingi suunal. See on lihtsam ja odavam," ütles ta.

Nyxair tegutseb ka Soomes ja Rootsis

Ojamets rääkis, et Nyxair avab ka kaks uut Rootsi siseliini - Trollhättan - Bromma (Stockholm) ja Kristianstad - Bromma (Stockholm).

"Lepingud on mõlemad allkirjastatud ja märtsist hakkame opereerima," sõnas Ojamets.

Praegu lendab Nyxair Soomes pakkudes ühendusi Helsingi, Jyväskylä, Kokkola ja Kemi vahel.

Renoveeritud lennujaam saab viimast lihvi

Tallinna lennujaama pressiesindaja Margot Holts ütles ERR-ile, et Pärnu lennujaama reisijate ala ehitustööd valmisid plaanipäraselt aasta lõpuks ning praegu käib kleebiste, viitade ning sisustuse planeerimine, hankimine ja paigaldamine. "Loodame kõik ruumid täielikult sisustada veebruari jooksul," sõnas Holts.

Pärnu lennujaam kuulub Tallinna lennujaama poolt opereeritavate lennujaamade hulka.

Holtsi sõnul läks Pärnu lennujaama rekonstrueerimine maksma 18,5 miljonit eurot.

Seni on Pärnu lennujaamast toimunud regulaarsed lennud vaid Ruhnu saarele. "Ruhnu lennud toimuvad eelmise aasta oktoobrist, et tagada reisijate pääs mandrile, ka talvisel ajal. Lisaks muidugi huvi, hobi, harrastus ja ärilennud, kelle arv on koroonaajal kõikides regionaalsetes lennujaamades ja ka Tallinna lennujaamas kasvanud. Palju on räägitud tellimuslendudest suvehooajal ning loodame, et juba sel suvel saavad esimesed lennud toimuma," rääkis Holts veel.

Holts lisas, et Pärnu lennujaam saab ka õhusõidukite angaari, mis võimaldab alustada Pärnus lennukite hooldusäri Airbus 320 ja Boeing 737 lennuki tüüpidele.