Eksperdid: pole alust loota, et Venemaal tavalaskemoon otsa saaks

Talv Ukrainas toob kaasa positsioonide vastastikuse pommitamise, millele lisandub Ukraina taristu ründamine Venemaa poolt. Venemaa on küll kaotanud initsiatiivi sõjas, kuid pole alust loota, et tavalaskemoon otsa saaks, ütlevad eksperdid.

Kolonelleitnant reservis Leo Kunnas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Ukraina sõjatalv tõotab tulla kurnav. Venemaa on kaotanud algatusvõime sõjas, nende taktika talvel on purustada taristu, et sundida Ukrainat läbirääkimistele.

"Nii nagu ei õnnestunud 1940. aastal Saksamaal Suurbritanniat õhulöökidega rahule sundida, nii nagu ei õnnestunud liitlastel 1943.-44. aastal ainuüksi õhulöökidega Saksamaad rahule sundida, nii ei õnnestu see ka nüüd. Pigem see liidab Ukraina rahvast," ütles Kunnas.

Praegu käib vastastikune materdamine kaugtulega ja õhust. Erukindral Urmas Roosimägi ütles, et kõrgtehnoloogilisi rakette kasutab Venemaa vähe, sest need on kallid. Kalibr X rakett maksab 400 000 dollarit, kuid Roosimägi ei usu, et Venemaal tavalaskemoon otsa lõppeks.

"Mul õnnestus käia Moldovas. Niinimetatud Dnestri-äärses vabariigis on niisugune koht nagu Kolbasnaja. Seal on suur armee mobilisatsiooniladu. Et kogu see laskemoon sealt välja vedada, on vaja 28 000 raudteevagunit," tõdes Roosimägi.

Kui Venemaa ostab Iraanilt droone või paneb neid kokku kohapeal, on Ukraina taristu ka edaspidi rünnakuohus. Positsioonid ja rindelähedased asulad aga jäävad Vene kaartulelöökide alla.

"Pärast seda suurt nõupidamist, mis viis läbi Putin, töötavad kõik sõjaväetööstus, kõik tehased kolmes vahetuses. Kõik komponendid laskemoona tootmisel on venelastel olemas. Ma mõtlen metalli, odavat energiat ja nii edasi," sõnas erukindral. "Loota selle peale, et Venemaal saab laskemoon otsa, nagu ütlevad minu Ukraina sõbrad - suurtükist venelane laseb kaheksa-üheksa, aga me laseme ainult ühe."

Krivõi Rihi ja Mõkolajivi elanikud valmistuvad talveks. Nad ütlesid Anton Aleksejevile ja Kristjan Svirgsdenile, et kuni jätkub sõda, polegi imerohtu talve vastu.

"Kui nad vähem pommitaks, siis oleks kõik normaalne. Venelased sihivad kõiki taristuobjekte. Loomulikult miski ei tööta enam," rääkis Krivõi Rihi elanik Oleksandr.

"Meil on suvila. Kui elektrit ja kütet enam ei ole, kolime maale, kütame puudega ahju ja proovime kuidagi ellu jääda. Mis meil üle jääb. Emigreeruda hetkel ei plaani," sõnas Krivõi Rihis elav Anžela.

"Lõppeks ometi see sõda. Me elame kõik üle. Kui küte ja elekter peaks kaduma, siis paneme soojalt riidesse, läidame küünlad ja elame talve üle," lisas Irina.

Mõkolajivis elav Jana sõnas, et ei tea, mis saab. "Loodame, et gaas ja küte on olemas. Aga puud paneme talveks valmis."