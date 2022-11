Iraani võimud arreteerisid kaks näitlejat

Hengameh Ghazianit ja Katayoun Riahit süüdistatakse Iraani võimude vastases tegutsemises, teatas Iraani uudisteagentuur Irna.

Mõlemad naised ilmusid varem avalikkuse ette ilma hidžaabita. Näitlejad avaldasid nii solidaarsust protestijatele. Protestid puhkesid Iraanis juba septembris pärast 22-aastase Mahsa Amini surma politsei vahi all.

Protestijate teatel suri Mahsa Amin peksmise tagajärjel. Politsei aga eitab naise väärkohtlemist ja väidab, et ta sai südamerabanduse.

Enne vahistamist teatas Ghaziani, et jätkab protestijate toetamist.

"Mis iganes ka ei juhtuks, teadke, et ma seisan alati Iraani rahva kõrval. See võib-olla minu viimane postitus," kirjutas Ghaziani sotsiaalmeedias.

Mõlemad näitlejad kuuluvad Iraani avaliku elu tegelaste hulka, kes väljendavad toetust meeleavaldajatele.

Pühapäeval teatas Iraani jalgpallikoondise kapten Ehsan Hajsafi, et Iraani kodanikud pole oma elutingimustega rahul. Iraani poksiliidu juht Hossein Soori teatas, et ei naase Hispaanias toimunud võistlustelt kodumaale, kuna võimud kasutavad protestijate vastu vägivalda.

Iraani võimud on vahistanud juba umbes 16 800 inimest, hukkunud on umbes 400 protestijat. Teheran on surma mõistnud vähemalt viis võimudevastast protestijat.