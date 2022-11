Iisrael: Iraani protestid meenutavad ülestõusu, kuid režiim pole ohus

Iisraeli riigi sõjaväeluure juht Aharon Haliva ütles esmaspäeval, et Iraanis puhkenud protestid on hakanud meenutama ülestõusu. Samas ei näe Iisrael, et protestid ohustaks Iraani teokraatliku režiimi püsimist.

"Ma arvan, et protestid on muutunud mõningal määral ülestõusuks," hindas Iisraeli sõjaväeluure juht kindralmajor Aharon Haliva sõnavõtus Tel Avivi ülikoolis.

Haliva sõnul on mõnest intsidendist ning nende toimumise kellaajast, rünnakutest riigi sümboolikale ning hukkunute arvust tuletatav, et "toimub midagi, mis paneb valitsevat režiimi tõsiselt muretsema", vahendas Reuters.

Luurejuhi hinnangul ei ole samas näha otsest ohtu Iraani teokraatlikule režiimile. Haliva rõhutas siiski, et selliste ühiskondlike protsesside puhul ei saa nende kulgu ette ennustada.

Iraanis puhkesid septembris ulatuslikud protestid, kui riigi kombluspolitsei vägivalla tõttu hukkus 22-aastane kurdi rahvusest Mahsa Amini.

Protestid on olnud kõige tugevamad piirkondades, kus elab enamik Iraani 10 miljonist kurdist.

Iran International on sotsiaalmeedias jaganud erinevaid nendeni jõudnud videoid, milles on näha rünnakuid valitseva režiimi sümboolika vastu.

Allolevas videos on näha protestijaid viskamas Molotovi kokteile Khomeini ja Khamenei pildi pihta. Khomeini oli esimene Iraani kõrgeim juht ehk ajatolla ning Khamenei on tema ametijärglane.

ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده به آتش کشیده شدن بنری با تصویر خمینی و خامنه‌ای را در شهر تبریز نشان می‌دهد. pic.twitter.com/43NsEdqSgV — ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 20, 2022

Iisrael ja Iraan peavad teineteist põhivaenlasteks Lähis-Idas. Iraan on korduvalt avalikult seadnud eesmärgiks Iisraeli riigi hävitamise. Iisrael samas ründab Iraaniga seotud võitlejaid Süürias, keda peab ohuks enda riigi julgeolekule.

Iran Internationali teatel saadeti pühapäeval Iraani kurdi enamusega Mahabadi linna riigi relvajõud rahutuste mahasurumiseks.

The Guardian teatas 2018. aastal, et väljaandel Iran International on sidemed Saudi Araabia kuningaperega. Peale Iisraeli on Iraanil kehvad suhted ka Saudi Araabiaga.