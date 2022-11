Iraan tegi Iraagi Kurdistanile raketirünnaku

Iraani revolutsioonilise kaardiväe üksused ründasid esmaspäeva varahommikul Iraagi Kurdistani rakettide ning droonidega, vahendas Reuters Iraani uudisteagentuuri Fars.

Rünnakud Kurdistanile pani kaardile mõttekoda Kriitilised Ohud (Critical Threats).

The #IRGC attacked a series of anti-regime #Kurdish militia positions in #Iraqi #Kurdistan, re-intensifying this campaign as #Turkey simultaneously conducts an expansive airstrike campaign against Kurdish militias in northern #Syria and #Iraq.(3/5) pic.twitter.com/HS2sGIPSLq