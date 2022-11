Kosovo peaminister: Serbiale peab avaldama survet minevikuga tegelemiseks

Kuidas mõjutab sõda Ukrainas teie riigi eesmärke?

Meil ei ole mingeid majandussuhteid Venemaaga. Meile ei ole Venemaa kunagi meeldinud. Seevastu meie põhjanaaber Serbia on Venemaaga üha lähemates suhetes, ohustades meid seeläbi aina enam.

Serbial on Venemaaga kahepoolne sõjaline koostöö. Serbial on neliteist MIG-29, millest kaheksa annetas Valgevene ja kuus Venemaa. Sputniku Balkani regiooni keskus asub Belgradis. Ja 166 kilomeetrit Kosovo pealinnast Pristinast asub Venemaa niinimetatud humanitaarkeskus, kus on tosinkond spiooni ja agenti, kes tegelevad meie suunal õõnestus ja hävitustööga.

Me peame saama NATO-sse nii kiiresti kui võimalik. Aga selleks, et NATO-sse pääseda, peavad meid tunnustama Hispaania, Slovakkia, Rumeenia ja Kreeka. Selleks, et EL-i saada, peaks ka Küpros meid tunnustama. Ma palusin Eesti kolleegidelt valitsuses ja parlamendis, et nad aitaksid meil see tunnustus saada.

Miks peaks NATO importima võimaliku konflikti?

Meil on vaja Serbiaga õiguslikult siduvat kokkulepet, mille keskmes on vastastikune tunnustamine, et meie suhted normaliseeruksid. EL vahendab kõnelusi Pristina ja Belgradi vahel ja kohtume regulaarselt, et selle leppeni jõuda.

Aga pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse läksid asjad keeruliseks. Serbia ei kehtestanud Venemaa vastu sanktsioone ja hoiab Kremli poole. Nende neutraalsus on võlts. Ma ei usu, et neutraalsus on võimalik. Ei ole võimalik jääda neutraalseks tule ja tuletõrjuja vahel.

EL ja NATO ei peaks suhtuma neutraalselt Serbia võltsneutraalsusesse Venemaa sõja suhtes Ukrainas. Serbiale peaks avaldama rohkem survet minevikuga tegelemiseks ja riigi demokraatlikuks muutmisel. Brüssel on EL- i ja NATO pealinnana selleks heas rollis.

Kas tajute seda survet ja tuge, mida soovite?

Jah, aga mitte sellisel määral, mis oleks vajalik.

Kas te olete samuti suhete normaliseerimiseks valmis tegema kompromisse? Ja kuidas aitab kokkuleppe saavutada Serbia numbrimärkide keelustamine?

Suurem enamus (Kosovo) serblasi vahetas autonumbrid seaduslike vastu. Üksnes väike osa serbia vähemusest ei teinud seda. Belgrad toetab väikest äärmuslikku vähemust Kosovo serblastest, mis on kokku kuus protsenti rahvastikust.

Kas näete tulevikku, kus Serbia ja Kosovo kuuluvad mõlemad EL-i?

Minevikus olin optimistlikum. Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse olen vähemoptimistlik. Iga päev libiseb Serbia Venemaa poole. Selle suurim panustaja on Serbia õigeusu kirik, mis hoiab Moskva patriarhi poole, hoides Serbiat ebademokraatliku riigina, kus peaks olema üks kirik, üks partei, üks juht.

Ma arvan, et Kosovo võib EL-iga liituda õige pea, sest liigume edasi väga kiiresti. Serbias peavad toimuma demokraatlikud muutused, et optimism taastada.