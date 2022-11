Erdogan ähvardas Süürias kurdidevastast sõjalist tegevust laiendada

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles, et Ankara võib laiendada oma sõjalisi operatsioone Põhja-Süürias, mis võib hõlmata ka maavägede kasutamist. Türgi korraldas nädalavahetusel õhurünnaku kurdi tugipunktide vastu Süürias ja Iraagis.

"See ei piirdu ainult õhurünnakutega. Peame nõu kaitseministeeriumi ja peastaabiga ning otsustame koos, mil määral meie maaväed peavad panustama, seejärel astume vastavaid samme," ütles esmaspäeval Erdogan.

Erdogan on juba mitu kuud ähvardanud kurdi rühmituste PKK/YPG-vastase rünnakuga. Nädalavahetusel korraldas Türgi õhurünnaku kurdi tugipunktide vastu Süürias ja Iraagis.

Süüria inimõiguste vaatluskeskus teatas, et nädalavahetusel toimunud rünnakutes hukkus 35 inimest.

Eelmisel nädalal toimus Istanbulis plahvatus, milles hukkus kuus inimest ja üle 80 sai haavata. Ankara teatel on õhurünnakud kättemaks Istanbuli plahvatuse eest.

Süürias hoiavad vägesid ka USA ja Venemaa. Erdogani sõnul suhtleb Türgi nende riikidega. Eelmisel nädalal kohtus Erdogan G20 tippkohtumisel Joe Bideniga.

Türgi on alates 2016. aastast tunginud Süüriasse neli korda, et võidelda seal YPG ja islamistidega. Erdogan eitab nüüd, et tahab uue sõjalise kampaania raames suurendada kodumaal oma populaarsust. Türgis toimuvad järgmisel aastal presidendivalimised.

Nii PKK kui ka Süüria kurdi rühmitused eitavad oma seotust pommirünnakuga, mis toimus Istanbulis 13. novembril.